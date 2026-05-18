الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قطر: ندين محاولة استهداف السعودية بمسيرات وندعم ما تتخذه من إجراءات

وزارة الخارجية القطرية
محمد على

أكدت وزارة الخارجية القطرية، أن دولة قطر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرات وتؤكد دعمها للمملكة لما تتخذه من إجراءات.


أدانت قطر بشدة “الاعتداء”

وسبق أن أدانت دولة قطر بشدة “الاعتداء” على دولة الإمارات بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، في حين لم يتضح حتى هذه اللحظة مصدر الاعتداء الذي طال الإمارات.


في الوقت ذاته، عدّت قطر “الاعتداء انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة”.
كما سبق و أكدت وزارة الخارجية القطرية أن الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، عبر استهداف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
وسبق وناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة، التطورات الإقليمية خلال مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.


أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن المسؤولين استعرضا العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك.

كما ناقشوا آخر التطورات الإقليمية والدولية والجهود الجارية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
 

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

