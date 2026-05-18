ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في أسبوعين

واصلت أسعار النفط، مكاسبها اليوم /الاثنين/، مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب مع إيران، وذلك بعد تعرض محطة طاقة نووية في الإمارات العربية المتحدة لهجوم، وفي ظل توقعات بأن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات عسكرية تتعلق بإيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.01 دولار، أو 1.84%، لتصل إلى 111.27 دولار للبرميل، بعدما لامست في وقت سابق مستوى 112 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 5 مايو الجاري .

كما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 107.75 دولار للبرميل، مرتفعًا بمقدار 2.33 دولار أو 2.21%، بعد أن وصل إلى 108.70 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 30 أبريل.

وينتهي عقد يونيو للشهر الأمامي غدا /الثلاثاء/، وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكان الخامان قد حققا مكاسب تجاوزت 7% الأسبوع الماضي، مع تراجع الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الهجمات وعمليات احتجاز السفن في الممر المائي الحيوي في مضيق هرمز.

وانتهت المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج دون أية إشارة من أكبر مستورد للنفط في العالم إلى أنه سيساعد في إنهاء الصراع الناتج عن الهجمات الأمريكية و الإسرائيلية على إيران.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة آي جي: “تشكل هذه الهجمات بالطائرات المسيرة تحذيرًا مباشرًا، إذ إن أية ضربات أمريكية أو إسرائيلية جديدة على إيران قد تؤدي إلى مزيد من الهجمات بالوكالة على منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في الخليج من جانب إيران أو حلفائها الإقليميين".

ومن المتوقع أن يجتمع ترامب مع كبار مستشاري الأمن القومي، غدا /الثلاثاء/ لمناقشة خيارات التحرك العسكري تجاه إيران، بحسب ما ذكره موقع (أكسيوس).

وفي خطوة قد تدعم أسعار النفط، سمحت إدارة ترامب أمس الأول السبت بانتهاء العمل بإعفاء من العقوبات كان يتيح سابقًا لدول، من بينها الهند، شراء النفط الروسي المنقول بحرًا، وذلك بعد تمديد استمر شهرًا.