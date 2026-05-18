صحيفة إسرائيلية: إلغاء جلسة الإدلاء بشهادة نتنياهو "لأسباب أمنية وسياسية"

أعلنت محكمة تل أبيب الجزئية، إلغاء جلسة الإدلاء بشهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، بعد موافقتها على الطلب الذي تقدم به في إطار محاكمته المتعلقة بالقضايا المعروفة إعلاميًا بـ"القضية 1000" و"القضية 2000" و"القضية 4000".

وأعلنت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان - في تصريح نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، في نبأ عاجل - أنه "في أعقاب القرار الصادر صباح اليوم، وفي ضوء ما ورد في الإشعار المحدث المقدم إلينا، والوثائق الإضافية التي عُرضت لمراجعتنا، ومع أخذ موقف الدولة بعين الاعتبار، تُلغى الجلسة المقررة اليوم".

وأضافت القاضية أن الجلسة المقبلة، المقرر عقدها غدًا الثلاثاء من المتوقع أن تُعقد في المحكمة المركزية بتل أبيب.

وكان نتنياهو قد طلب إلغاء الجلسة "لأسباب أمنية وسياسية"، وفق ما ورد في الطلب المقدم إلى المحكمة.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهمًا رئيسية تنقسم إلى قضايا فساد محلية وجرائم دولية. داخليًا، يحاكم في المحكمة المركزية بتهم تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ودوليًا، صدرت بحقه مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.