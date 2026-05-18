قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 فرص لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز.. سيناريوهات مجنونة لـ التتويج بلقب الدوري
وزنها يتجاوز طنًا.. ظهور نادر لسمكة «المولا مولا» أمام سواحل سفاجا بالبحر الأحمر
موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري المصري
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري
الأردن يؤكد تضامنه مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها
إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026
وزير الصناعة يصدر قراراً باعتماد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة
وسائل إعلام إيرانية: واشنطن لم تقدم أي تنازل ملموس ردا على اقتراح طهران
جنود ومستوطنون ..حملات اقتحامات ومداهمات وطقوس تلمودية بالضفة
وزيرا خارجية باكستان وقطر يبحثان هاتفيًا مستجدات الوضع الإقليمي
محاكمة 5 متهمين بخلية القاعدة في مدينة نصر.. وهذه عقوبتهم طبقا للقانون
تنسيق مصري ياباني لتوحيد الرؤى والمواقف قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يشترط تبييت النية قبل صيام التسع الأول من ذي الحجة؟..الإفتاء تجيب

هل يشترط تبييت النية قبل صيام التسع الأول من ذي الحجة؟..الإفتاء تجيب
هل يشترط تبييت النية قبل صيام التسع الأول من ذي الحجة؟..الإفتاء تجيب
شيماء جمال

هل يشترط تبييت النية قبل صيام التسع الأول من ذي الحجة؟ سؤال يشغل اذهان كثيرا من المسلمين مع بداية اول ايام العشر من ذي الحجة

وفى هذا السياق أجمع جمهور الفقهاء على أنه لا يُشترط تبييت النية مسبقًا لصيام التطوع، ومن ذلك صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

 واستدلوا بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا: «يا عائشة، هل عندكم شيء؟» فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء، فقال: «فإني صائم» – رواه مسلم.

بينت  الإفتاء أن هذا الحديث يدل على جواز صيام النافلة بنية متأخرة، ما دام الصائم لم يفعل شيئًا من المفطرات منذ طلوع الفجر وحتى لحظة النية. 

واوضحت أنه يجوز إنشاء نية صيام التطوع حتى وقت الظهر، بشرط أن يكون الصائم قد أمسك عن المفطرات منذ الفجر، بخلاف صيام الفريضة كرمضان أو قضائه، والذي يشترط فيه تبييت النية من الليل.

ماذا نفعل فى العشر الأوائل من ذي الحجة

وبين الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ان سيدُنا رسولُ الله ﷺ أوصانا بوظائف عدة في تلك الأيام نتعرض لها؛ حتى نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، منها:

صيامُ التسع، وكثرةُ الذكر، وتلاوةُ القرآن، والتهليلُ والتكبيرُ والتحميد، وكثرةُ الدعاء، والصدقة؛ فإن العمل فيها أعظم من الجهاد في سبيل الله.

قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ»؛ يَعْنِي أَيَّامَ العَشْرِ. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: «وَلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ».

[مسند أحمد]

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ، وَلا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ العَمَلِ فِيهِنَّ، مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ؛ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ».

مسند أحمد

العشر الأُوَل من ذي الحجة العشر من ذي الحجة التسع الأول من ذي الحجة صيام النية تبييت النية الافتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

صلاح وسلوت

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

النادي الأهلي

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي عقب مواجهة المصري

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي

جولة الحسم تقترب.. صراع مشتعل على لقب الدوري الإنجليزي ومقاعد أوروبا والبقاء حتى اللحظة الأخيرة

الأهلي

موهبة منتخب مصر تقترب من العودة.. والأهلي يتحرك لحسم الصفقة الأوروبية

ارني سلوت مع محمد صلاح

الجماهير غاضبة و صلاح يشعل الأزمة.. هل انتهى وقت سلوت في ليفربول؟

بالصور

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب
عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب
عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

نور الغندور تخطف الأنظار بإطلالة “عروس البحر” في مهرجان كان

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

بعد الضجة.. عيوب ومميزات كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

الكشف عن سيارة مازدا سبيد 6 الكهربائية 2026 بقوة 536 حصانا

مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد