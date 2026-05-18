قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يطالب كاف بإنهاء أزمة المشاركين في الكونفيدرالية بعد خطاب زد
موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 مايو
مع التحذير من ارتفاع درجات الحرارة.. أسباب وأعراض ضربة الشمس
امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"
إسرائيل تتحرك لاعتراض أسطول الصمود قبل وصوله إلى غزة
تنسيق أمريكي إسرائيلي لضرب إيران.. تل أبيب تلوح باستهداف منشآت الطاقة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 18 مايو 2026
دخول متاحف الآثار مجاناً للمصريين احتفالاً بيومها العالمي
أوكرانيا.. تضرر مبانٍ سكنية جراء هجوم مسيرة في أوديسا
أون يرفع حالة التأهب.. أوامر بتحصين الحدود الجنوبية لكوريا الشمالية ومنع أي مواجهة عسكرية
كيفية استخراج كعب عمل إليكترونياً.. الخطوات والرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم زيارة أهل البقيع بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟

ما حكم زيارة أهل البقيع بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟
ما حكم زيارة أهل البقيع بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقوب صاحبه: ما حكم زيارة أهل البقيع بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟

زيارة أهل البقيع بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: جمهور الفقهاء على استحباب زيارة مقابر أهل البقيع من آل البيت الكرام، وصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم، وذلك عقيبَ مناسك الحج؛ لِمَا في موافقة ذلك من شرف مجاورة أيام الحج المباركة.

قال العلامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 177، ط. الحلبي): [ويستحب أن يخرج بعد زيارته صلى الله عليه وآله وسلم إلى البقيع، فيأتي المشاهد والمزارات، خصوصًا قبر سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، ويزور في البقيع قبة العباس وفيها معه الحسن بن علي وزين العابدين وابنه محمد الباقر وابنه جعفر الصادق عليهم السلام، وفيه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وفيه إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجماعة من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعمته صفية وكثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم] اهـ.

وقال العلامة ابن زاده في "مجمع الأنهر" (1/ 314، ط. دار إحياء التراث): [ويستحب أن يخرج إلى البقيع ويزور القبور التي يتبرك بها؛ كقبر عثمان والعباس رضي الله تعالى عنهما، وقبور صاحب الأصحاب الأبرار والآل الأخيار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وسائر أموات المسلمين رحمهم الله، ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا سابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويفعل ما يخطر بباله من الدعوات والخيرات والصدقات] اهـ.

وقد صحَّ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى العيدين بالبقيع، وهي مقابر المدينة؛ فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أضحى إلى البقيع، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، وقال: «إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

زيارة المقابر بعد أداء مناسك الحج

وبناء على ذلك: فإنَّه يُستَحَبّ زيارة المقابر بعد أداء مناسك الحج؛ لما فيها من مزيد فضل على غيرها، ولِمَا في موافقة ذلك من شرف مجاورة أيام الحج المباركة.

أهل البقيع أداء مناسك الحج مناسك الحج الحج زيارة أهل البقيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

سعر الطماطم اليوم

60 جنيها للكيلو.. أسعار الطماطم وموعد نزولها

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

الأرصاد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

طقس عيد الاضحى

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس وقفة عرفات وعيد الأضحى

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد