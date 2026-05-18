محافظ الوادي الجديد: موسم حصاد القمح علامة على نجاح خطط الدولة للتنمية الزراعية

أكدت محافظ الوادي الجديد حنان مجدي ، أن موسم حصاد القمح علامة على نجاح خطط الدولة للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي، مشيرة إلى أنه يتم متابعة دقيقة لعملية تخزين القمح في الصوامع من قبل أجهزة الدولة المعنية لضمان شروط السلامة والجودة .

وقالت ـ في تصريح خاص لقناة الأولى بالتلفزيون المصري ـ إن المحافظة تستقبل موسم حصاد القمح بإجمالي مساحة 413 ألف فدان تم زراعته ، ومتوقع أن يتم توريد ما يقرب من 900 ألف طن قمح.

وأضافت أن محافظة الوادي الجديد تضم صومعتين وهما صومعة "شرق العوينات" وتصل سعتها التخزينية إلى 60 ألف طن وصومعة "الخارجة" وسعتها التخزينية تصل إلى 45 ألف طن، مقسمة إلى تسع خلايا كل خلية تستوعب 5 آلاف طن.