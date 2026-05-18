تقترب من 50| أجواء شديدة الحرارة في الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع الطوارئ

رفعت محافظة الوادي الجديد حالة الطوارئ القصوى بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل المحافظة اليوم الاثنين درجة حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية.

رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية

وقالت المحافظة في بيان لها إنه تم تكليف غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بمتابعة الوضع بشكل مستمر، مع رفع حالة الطوارئ في جميع المرافق الأساسية والخدمات وتأمينها بالكامل طوال فترة موجة الطقس الحار التي تتعرض لها المحافظة.

ورفعت المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية على مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد الاستعدادات اللازمة، لاستقبال أي حالة طوارئ مصابة بالإجهاد الحراري نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين 18 مايو 2026، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ل​يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل إلى مائل للحرارة ليلًا.