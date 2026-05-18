رئيس بعثة الحج: وصول 21 ألفاً و661 حاجاً من بعثة القرعة للأراضي المقدسة حتى الآن

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، وصول 21 ألفا و661 حاجاً من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن لأداء مناسك الحج.

وقال - في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة اليوم / الاثنين / - إن إجمالي عدد الحجاج في المدينة المنورة، بلغ 3 آلاف و400 حاج، مشيراً إلى أنه سيتم تفويجهم إلى مكة المكرمة عقب قضائهم 5 أيام في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة حتى الآن، بلغ 18 ألفاً و261 حاجاً، مشيراً إلى أنه تم فور وصولهم، تسكينهم بمقار إقامتهم بالمنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف.

وأكد استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى مكة المكرمة، فيما سيشهد اليوم آخر الرحلات المتجهة من أرض الوطن إلى المدينة المنورة.

وتواصل بعثة حج القرعة بمطاري الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ والملك عبدالعزيز الدولي بجدة جهودها، لسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج، وتقديم كافة التيسيرات التي تمكنهم من أداء المناسك في سهولة ويسر.

يذكر أن بعثة القرعة نجحت هذا العام، في التعاقد مع شركة من أكبر شركات النقل بالمملكة العربية السعودية؛ لتوفير حافلات حديثة مكيفة، ومجهزة على أعلى مستوى، ومزودة بدورات مياه، وكذلك جهاز تحديد المواقع الجغرافية "جى بى إس"؛ لنقل الحجاج فيما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والعكس، بالإضافة إلى الاتفاق مع شركة لشحن حقائب الحجاج من مقار تسكينهم للمطارات، سواء فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، تيسيرا على الحجاج.