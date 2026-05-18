الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بسيامة الأب إغناطيوس فايق كاهنا جديدا

ترأس نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس السيامة الكهنوتية للشماس فادي فايق، باسم الأب إغناطيوس، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالفيوم.

شارك في الصلاة أصحاب النيافة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

شارك أيضًا القمص ميلاد موسى، وكيل عام المطرانية، والأب بطرس أنور، راعي الكنيسة، والأب روماني فوزي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والشمامسة الإكليريكيين، وأبناء مختلف الكنائس.

سر الكهنوت والتقديس

وألقى نيافة الأنبا يوسف عظة الذبيحة الإلهية، مؤكدًا أن سر الكهنوت يقدس حياة الحاصل عليه، مشيرًا إلى ضرورة سعي الكاهن كل يوم إلى طلب القداسة.

وفي نهاية القدّاس، عبَّرَ الأب إغناطيوس فايق عن مشاعر الشُّكر والامتنان العميق لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وأصحاب النيافة الآباء المطارنة، على حضورهم، ومحبّتهم، ورعايتهم، ولجميع الإكليروس والرّهبان والرّاهبات، ولعائلته الّتي نشأت فيها دعوتُه، والحضور الكريم.