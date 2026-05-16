البابا تواضروس يشهد مناقشة أول رسالة علمية بأكاديمية "مارمرقس" | صور

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، مناقشة أول رسالة علمية تتم مناقشتها في أكاديمية مار مرقس القبطية منذ افتتاحها في نوفمبر من العام الماضي.

أكاديمية مار مرقس القبطية

حيث تمت مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث الراهب القمص أثناسيوس البهنساوي، النائب البابوي لدولة غانا، للحصول على درجة الدكتوراه، وموضوعها "الكرازة المرقسية في إفريقيا من القرن التاسع عشر وحتى مطلع القرن الحادي والعشرين"

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من:

- الأستاذ الدكتور محب خلة توفيق رئيس قسم الدراسات الأفريقية - رئيسًا ومشرفًا.

- نيافة الأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها - خبيرًا أكاديميًا مناقشًا.

- الأستاذ الدكتور چوزيف رامز أمين أستاذ بقسم الدراسات الأفريقية - مشرفًا.

- الأستاذ الدكتور مجدي تادرس رئيس قسم التاريخ - مناقشًا.

وعقب انتهاء المناقشة قررت اللجنة منح الباحث درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

حضر المناقشة نيافة الأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل ميخائيل بالبهنسا وعدد من رهبان الدير، والأستاذ الدكتور ماجد رسمي عميد معهد الدراسات القبطية، وبعض الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالدراسات الإفريقية.