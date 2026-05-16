نهاية أزمة حمو بيكا.. تسوية ودية تنهي أزمة اتهام مطرب المهرجانات بسرقة محتويات فيلا

أعلن عصام عدوي، صاحب واقعة اتهام مؤدي المهرجانات حمو بيكا بسرقة محتويات فيلته بمدينة أكتوبر، انتهاء الأزمة بينهما بشكل ودي، موضحًا أن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم، بعدما تواصل معه حمو بيكا وساهم في الوصول إلى المنقولات المفقودة.

وكتب عصام العدوي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أحب أوضح إنه ماتم تداوله من أخبار غير دقيقة ومبالغ فيها تجاه حمو بيكا و ذلك بخصوص استئجاره فيلا بنتي بمينا جاردن على العلم بالتزامه في جميع الأمور المالية الخاصة بالإيجار وبأمانته في نقل العفش وإبلاغي بموعد نقله".

وأضاف: "أنا لم أتمكن من الحضور ثم عند الاستلام فوجئت ان بعض المنقولات ناقصه ومفقودة، ولعدم آليه التواصل بينى وبين حمو حررت مذكرة ثم تم التواصل بيننا وساعدنى بالحصول عليها وتم إنهاء الأمر بالود فيما بيننا".

وعن تفاصيل الواقعة، فتعود إلى ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من طبيب اتهم خلاله حمو بيكا بسرقة محتوايات فيلا مستأجرة في منطقة أكتوبر، واتلاف بعض محتوياتها وعدم سداد فواتير الإيجار والمرافق.

وأوضح مقدم البلاغ أنه لاحظ اختفاء بعض الأشياء عقب انتهاء مدة الإيجار، حيث تمثلت المفقودات في كرسي سفرة وسجاجيد ووحدة ضوء، بالإضافة إلى اتلاف أدوات السباكة والحوائط والستائر.