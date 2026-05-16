سون هيونج مين يقود حملة كوريا الجنوبية في كأس العالم

يقود النجم المخضرم سون هيونج مين، منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم، حيث أعلن المدرب “هونج ميونج بو” عن قائمته المكونة من 26 لاعباً، اليوم السبت.

وستكون هذه البطولة- التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا- رابع مشاركة لـ"سون" في كأس العالم، بعد أن غادر توتنهام الصيف الماضي عقب 10 سنوات قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز، لينضم إلى “لوس أنجلوس إف سي” في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

كما ستكون هذه المشاركة هي الحادية عشرة على التوالي لكوريا الجنوبية، وهي سلسلة مشاركات تعود إلى عام 1986.

وضمت القائمة أيضا، “لي كانج إن” لاعب باريس سان جيرمان، و"كيم مين جاي" مدافع بايرن ميونخ؛ للمشاركة في البطولة التي تضم 48 فريقا.

واستدعى المدرب “هونغ” لاعب الوسط المؤثر “هوانج إن بوم”، على الرغم من معاناة نجم فينورد من إصابة في الكاحل.

وقال “هونج” في “سيول”: “هدفنا الأساسي هو بلوغ دور الـ 32، لا نعلم ما سيحدث بعد ذلك، قد نصل إلى أبعد مما كنا نتخيل. وهدفنا في كأس العالم ليس الوصول إلى دور الـ 32؛ بل هو هدفنا الأساسي”.

ووصلت كوريا إلى دور الـ 16 في عام 2022؛ بعد فوزها على البرتغال في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، ثم خسرت أمام البرازيل، حاملة اللقب 5 مرات.

وكان “هونج” قائد الفريق الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2002، كما قاد الفريق في بطولة 2014 عندما حصد محاربو تايجوك نقطة واحدة فقط في البرازيل.

وستخوض كوريا جميع مبارياتها الثلاث في المجموعة الأولى في المكسيك، بدءًا من 11 يونيو بمواجهة جمهورية التشيك، ثم المكسيك بعد أسبوع، ثم جنوب أفريقيا في 24 يونيو.

وكانت نتائج الفريق سيئة قبل انطلاق البطولة، حيث خسر 0-4 أمام ساحل العاج في مارس، ثم 0-1 أمام النمسا.

ويتوجه المنتخب الكوري إلى مدينة سولت ليك سيتي يوم الإثنين لبدء استعداداته، حيث سيواجه منتخبي ترينيداد وتوباجو والسلفادور في آخر مبارياته الودية.



قائمة منتخب كوريا الجنوبية:

حراس المرمى: جو هيون وو، كيم سيونج جيو، سونج بوم كيون.

المدافعون: كيم مين جاي، تشو يو مين، لي هان بوم، كيم تاي هيون، بارك جين سوب، لي غي هيوك، لي تاي سيوك، سيول يونغ وو، ينس كاستروب، كيم مون هوان.

لاعبو الوسط: يانج هيون جون، بايك سيونج هو، هوانج إن بوم، كيم جين جيو، باي جون هو، إيوم جي سونج، هوانج هي تشان، لي دونج غيونج، لي جاي سونج، لي كانج إن.

المهاجمون: أوه هيون جيو، سون هيونج مين، تشو جي سونج.