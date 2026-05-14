رئيسة وزراء اليابان تزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

أفادت تقارير إعلامية، بأن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي ستقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل للاجتماع مع الرئيس لي جيه ميونج.

وأضافت التقارير - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم الخميس - أن الحكومة اليابانية أبلغت البرلمان بالزيارة المقررة يومي 19 و20 من شهر مايو الجاري، وذلك نقلا عن شونيتشي ياماجوتشي النائب في مجلس النواب الياباني عن الحزب الليبرالي الديمقراطي.

وأشارت التقارير إلى أنه من المحتمل أن تناقش تاكايشي مع لي سبل التعاون لضمان أمن الطاقة في ضوء الاضطرابات الأخيرة في شحنات النفط الخام بسبب الصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مع إيران، بالإضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد للمعان الحيوية .. موضحة أنه من المحتمل أن يلتقيا في مدينة "أندونج" الواقعة جنوب شرقي كوريا.

يشار إلى أن رئيس كوريا الجنوبية عقد قمة مع رئيسة وزراء اليابان في شهر يناير الماضي بمحافظة "نارا" اليابانية.