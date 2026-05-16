محافظ الجيزة يوجه بإعفاء نائب رئيس حي العمرانية بعد رصد قصور في مستوى النظافة.. صور

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة ميدانية مطولة بنطاق أحياء العمرانية وجنوب الجيزة لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والتعديات من الطرق والوقوف على انتظام العمل بالقطاعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت جولة المحافظ متابعة عدد من الشوارع والمحاور الحيوية بنطاق الحي حيث كلف برفع بؤر تجمع المخلفات والرتش بشوارع برادو ، وترعة الزمر، وصبحي، والثلاثيني، ومصرف الكنيسة، مع تكثيف أعمال النظافة والتجريد ورفع كفاءة الشوارع بصورة دورية.

كما وجه المحافظ برفع التعديات والإشغالات الخاصة بالمحال التجارية والباعة الجائلين بشوارع برادة، والثلاثيني، والعمرانية الغربية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وحركة سير المواطنين، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.

وخلال الجولة رصد المحافظ وجود نقطة تجمع للقمامة وفرز للمخلفات داخل سيارة نظافة بالقرب من مقر رئاسة حي العمرانية وعلى الفور وجه بإعفاء نائب رئيس حي العمرانية المسؤول عن القطاع مشددًا على ضرورة محاسبة المقصرين ورفع كفاءة منظومة النظافة والمتابعة الميدانية.

كما كلف المحافظ بتكثيف جهود رفع الإشغالات بشوارع الثلاثيني والسلام والشهيد موجهًا بسرعة إزالة كافة المخالفات والتعديات بالطريق العام لتحقيق السيولة المرورية والانضباط .

وجه المحافظ بإزالة السلاسل الحديدية ووسائل حجز أماكن انتظار السيارات المخالفة في تقاطع شارع الثلاثيني مع ماهر السنباطي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ بتنفيذ أعمال نظافة مكثفة بشارع مكه اامكرمة بحي العمرانية وغلق وتفريغ مخزن للفرز داخل أحد العقارات، مع رفع إشغالات محال الخضار والفاكهة المتعدية على الطريق العام إلى جانب إخلاء مخزن فرز بنهاية شارع العدوي سليم.

كما تابع المحافظ أعمال النظافة ورفع المخلفات بشارع سعد إمام وتقاطع شارع العروبة مع عثمان محرم موجها استمرار الحملات الميدانية اليومية لتحقيق الانضباط وتحسين مستوى البيئة والخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قطاعات المحافظة.