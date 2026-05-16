محافظة الجيزة: تحرير 2722 محضرًا تموينيًا وضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لضمان سلامة السلع المتداولة ومنع تخزين المنتجات أو التلاعب بالأسعار، مع التأكيد على الالتزام بالأسعار الرسمية للسلع والخدمات.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الجيزة لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة حيث اطّلع على تقرير المديرية بشأن نتائج الحملات التموينية المنفذة خلال شهر أبريل التي أسفرت عن تحرير 2722 محضر مخالفة تموينية متنوعة إلى جانب تحصيل 13 مليون جنيه غرامات من المخالفين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات تأتي في إطار الاستعدادات المبكرة التي تنفذها أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتصدي لمحاولات تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو إخفاء السلع والاحتكار، بما يضمن توافر المنتجات بالكميات المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين طوال فترة العيد.

وأوضح التقرير أن المضبوطات شملت 889 شيكارة دقيق زنة 50 كجم، و865 كجم سكر تمويني، و220 كيس مكرونة تموينية، و14 ألف لتر سولار، و3260 لتر بنزين، و1600 كجم زيت طعام سائب، و3470 كجم كبدة بقري مجمدة، و301 كجم دواجن، و100 كجم جمبري مجمد، و2178 كجم خل، و6 أطنان أسمدة زراعية، و559 أسطوانة بوتاجاز، و13280 علبة سجائر، و100 كجم أرز بسمتي، و100 كجم نشا، و12 طن سكر حر، و60 زجاجة زيت حر، و216 عبوة مشروبات كحولية، و8330 كجم منتجات ألبان، و500 كجم بطاطس نصف مقلية، و6250 كجم نخالة خشنة، و540 عبوة حلوى أطفال، و685 بطاقة تموينية، و3 أطنان مواد كيميائية، و7800 كجم سبائك ألومنيوم.

وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات التموينية بشكل يومي مع تكثيف التواجد الميداني لفرق الرصد والمتابعة بمختلف القطاعات لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.