معرض الأوكازيون للأثاث الدمياطي.. تخفيضات كبيرة ودعم للصناعة الوطنية

يشهد معرض الأوكازيون للأثاث الدمياطي المقام بأرض المعارض في صلاح سالم إقبالًا من المواطنين الباحثين عن الأثاث بأسعار مناسبة وجودة عالية، في ظل مشاركة عشرات المصنعين والتجار من محافظة دمياط، ضمن جهود دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء عن المستهلكين عبر طرح المنتجات مباشرة من المصنع دون وسطاء.

بالتعاون مع صناع وتجار الأثاث

وقال محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إن معرض الأوكازيون للأثاث الدمياطي يُقام بالتعاون بين الغرفة التجارية بالمحافظة وجهاز تنمية المشروعات، ويضم نحو 84 عارضًا من صناع وتجار الأثاث، وذلك بأرض المعارض في صلاح سالم.

وأوضح فايد، خلال تصريحات عبر القناة الأولى المصرية، أن غالبية المشاركين في المعرض من المصنعين أنفسهم، وهو ما يساهم في طرح المنتجات بأسعار أقل مقارنة بالأسواق والمعارض التجارية، نظرًا لبيعها مباشرة من المصنع دون وسطاء.

وأشار إلى أن الهدف من تنظيم المعرض يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وصناعة الأثاث بدمياط، من خلال إتاحة الفرصة أمام الصناع لعرض منتجاتهم بشكل مباشر أمام المستهلكين، إلى جانب توفير أثاث دمياطي يتميز بالجودة العالية والأسعار المناسبة.

وأضاف أن المعرض يحقق استفادة متبادلة للطرفين، سواء المصنعين عبر تنشيط حركة البيع والتسويق، أو المستهلكين من خلال الحصول على منتجات بأسعار تنافسية وجودة معروفة عن الأثاث الدمياطي، لافتًا إلى اعتماد المعروضات بشكل أساسي على الأخشاب الطبيعية وأخشاب الزان، مع تنوع كبير في التصميمات.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بدمياط أن صناعة الأثاث بالمحافظة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث اتجهت التصميمات بشكل أكبر نحو الطراز المودرن الذي يتماشى مع أذواق المستهلكين، مع استمرار تقديم بعض الموديلات الكلاسيكية لتلبية مختلف الاحتياجات.