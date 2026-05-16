بالمغافلة.. القبض على عاطل سرقة أموال وهاتف محمول من محل في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مبلغ مالى وهاتف محمول من داخل أحد المحال التجارية بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ إبريل المنقضى تبلغ لقسم شرطة الجمرك من القائم على النشر (مالك محل "كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك") بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى بأسلوب "المغافلة" من داخل المحل ملكه.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .