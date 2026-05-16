أستاذ باطنة: موجات الحر قد تصل إلى ضربات شمس خطيرة و الوقاية المبكرة ضرورة

حذر الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس سابقا، من خطورة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مؤكدًا أن التعرض المفرط للحرارة قد يبدأ بجفاف بسيط ثم يتطور إلى إجهاد حراري، وصولًا إلى ضربات شمس قد تهدد الحياة إذا لم يتم التعامل معها بشكل سريع وسليم.

وأوضح عقبة، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن تأثير الحرارة يمر بـ 3 مراحل رئيسية، تبدأ بالعطش والجفاف، ثم الإجهاد الحراري الذي يصاحبه ارتفاع حرارة الجسم مع التعرق الشديد والدوخة والغثيان والتشنجات العضلية، بينما تمثل المرحلة الأخيرة وهي ضربة الشمس حالة طارئة خطيرة قد تؤدي إلى فقدان الوعي وارتفاع شديد في حرارة الجسم مع توقف التعرق.

وأشار إلى أن ضربة الشمس تختلف عن الإجهاد الحراري في كونها تؤدي إلى فقدان السيطرة على تنظيم حرارة الجسم، ما يستدعي تدخلاً طبيًا عاجلًا، مؤكدًا أنه في هذه الحالة لا يجب إعطاء المصاب ماءً إذا كان فاقد الوعي، وإنما يجب تبريد الجسم فورًا باستخدام الماء البارد والمراوح ونقله للطبيب بشكل عاجل.

وشدد «عقبة» على أهمية الوقاية من خلال تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، خاصة وقت الظهيرة، مع ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون، وتظليل الرأس، والإكثار من شرب المياه حتى دون الشعور بالعطش، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات البسيطة تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.