مع انطلاق صيف 2026.. دليل شامل لأسعار شواطئ الإسماعيلية بين الخيارات الاقتصادية والفاخرة

مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الإجازات الصيفية، تبدأ الأسر والشباب في البحث عن أفضل الوجهات لقضاء أوقات ممتعة على شواطئ الإسماعيلية، التي تعد واحدة من أبرز المدن الساحلية الجاذبة للزوار بفضل طبيعتها الهادئة وتنوع شواطئها وخدماتها.

وتتنوع أسعار دخول الشواطئ والمنتجعات موسم صيف 2026، لتناسب مختلف الفئات، بداية من الشواطئ الشعبية والاقتصادية وصولًا إلى الفنادق والقرى السياحية التي توفر خدمات متكاملة تشمل الشاطئ وحمامات السباحة والأنشطة الترفيهية.

ويأتي شاطئ التعاون الشبان المسلمين ضمن الخيارات الاقتصادية، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 30 جنيهًا، بينما يوفر شاطئ الملاحة خيارات متعددة تبدأ من 50 جنيهًا خلال أيام الأسبوع، وترتفع إلى 60 جنيهًا في العطلات، مع تخفيضات لأبناء الإسماعيلية بعد الساعة الرابعة عصرًا.

أما شاطئ الأسرة (الفرنساوي) فيقدم تجربة مناسبة للعائلات مقابل 60 جنيهًا للتذكرة، في حين يعد شاطئ الدنفاة من أبرز الوجهات الشاطئية المميزة بسعر دخول يبلغ 120 جنيهًا.

وفي فئة المنتجعات والفنادق، يقدم فندق جولدن جويل خدمات تشمل الشاطئ وحمام السباحة بأسعار تبدأ من 200 جنيه خلال أيام الأسبوع وتصل إلى 300 جنيه في بعض الأيام، بينما يطرح فندق ميركيور تجربة "داي يوز" متكاملة مقابل 450 جنيهًا للفرد تشمل وجبة خفيفة ومشروبًا واستخدام الشاطئ وحمام السباحة.

كما توفر قرية 25 يناير تجربة يوم كامل مقابل 150 جنيهًا مع الحجز المسبق، إلى جانب قرية سبورت سبورت التي تبدأ أسعارها من 100 جنيه للمدنيين خلال الأيام العادية، مع خدمات إضافية تشمل أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة.

في المقابل، لا يزال شاطئ الفيروز يخضع لأعمال التطوير تمهيدًا لإعادة افتتاحه خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن أسعار التذاكر لاحقًا.

وتبقى الإسماعيلية هذا الصيف وجهة متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والميزانيات، لتمنح الزوار خيارات متعددة تجمع بين الاستجمام والأنشطة الترفيهية وأجواء البحر المميزة.