قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: يدنا طويلة.. وسنواصل تفكيك ما تبقى من قيادة حماس
5 أتوبيسات من جمهورية شبين لحضور نهائي الزمالك واتحاد العاصمة| فيديو
وزير الخارجية: نرفض تدخل أي أطراف غير مشاطئة للبحر الأحمر في ترتيبات تخصه
مدبولي: عملية تطوير شاملة للقاهرة التاريخية والخديوية
أرقام مفاجئة تمنح الزمالك الأفضلية قبل نهائي الكونفدرالية
تراجع محدود رغم هبوطها بالمزارع.. ماذا يحدث في أسعار الدواجن بالأسواق؟
مدبولي: تطوير القاهرة يؤكد أننا لم نهرب منها للعاصمة الجديدة
رئيس الوزراء: تطوير شامل للقاهرة التاريخية والخديوية يليق بمكانة مصر
مدبولي: الدولة تعمل على إنقاذ المناطق التراثية والمعمارية بالقاهرة
أول تعليق من سعد لمجرد بعد قرار حبسه 5 سنوات
مصرع وإصابة أكثر من 20 شخصا إثر اصطدام قطار بضائع بحافلة في تايلاند
مدبولي يطمئن أحد مستاجري الإيجار القديم بوسط القاهرة.. ماذا قال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مع انطلاق صيف 2026.. دليل شامل لأسعار شواطئ الإسماعيلية بين الخيارات الاقتصادية والفاخرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة

مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الإجازات الصيفية، تبدأ الأسر والشباب في البحث عن أفضل الوجهات لقضاء أوقات ممتعة على شواطئ الإسماعيلية، التي تعد واحدة من أبرز المدن الساحلية الجاذبة للزوار بفضل طبيعتها الهادئة وتنوع شواطئها وخدماتها.

وتتنوع أسعار دخول الشواطئ والمنتجعات موسم صيف 2026، لتناسب مختلف الفئات، بداية من الشواطئ الشعبية والاقتصادية وصولًا إلى الفنادق والقرى السياحية التي توفر خدمات متكاملة تشمل الشاطئ وحمامات السباحة والأنشطة الترفيهية.

ويأتي شاطئ التعاون  الشبان المسلمين ضمن الخيارات الاقتصادية، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 30 جنيهًا، بينما يوفر شاطئ الملاحة خيارات متعددة تبدأ من 50 جنيهًا خلال أيام الأسبوع، وترتفع إلى 60 جنيهًا في العطلات، مع تخفيضات لأبناء الإسماعيلية بعد الساعة الرابعة عصرًا.

أما شاطئ الأسرة (الفرنساوي) فيقدم تجربة مناسبة للعائلات مقابل 60 جنيهًا للتذكرة، في حين يعد شاطئ الدنفاة من أبرز الوجهات الشاطئية المميزة بسعر دخول يبلغ 120 جنيهًا.

وفي فئة المنتجعات والفنادق، يقدم فندق جولدن جويل خدمات تشمل الشاطئ وحمام السباحة بأسعار تبدأ من 200 جنيه خلال أيام الأسبوع وتصل إلى 300 جنيه في بعض الأيام، بينما يطرح فندق ميركيور تجربة "داي يوز" متكاملة مقابل 450 جنيهًا للفرد تشمل وجبة خفيفة ومشروبًا واستخدام الشاطئ وحمام السباحة.

كما توفر قرية 25 يناير تجربة يوم كامل مقابل 150 جنيهًا مع الحجز المسبق، إلى جانب قرية سبورت سبورت التي تبدأ أسعارها من 100 جنيه للمدنيين خلال الأيام العادية، مع خدمات إضافية تشمل أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة.

في المقابل، لا يزال شاطئ الفيروز يخضع لأعمال التطوير تمهيدًا لإعادة افتتاحه خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن أسعار التذاكر لاحقًا.

وتبقى الإسماعيلية هذا الصيف وجهة متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والميزانيات، لتمنح الزوار خيارات متعددة تجمع بين الاستجمام والأنشطة الترفيهية وأجواء البحر المميزة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية شواطيء الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

الأهلي

أمير هشام: مدير تعاقدات الأهلي يبدأ تسويق الرباعي الأجنبي المعار

سعر الذهب

بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

الزمالك

ليلة الحسم.. سيناريوهات تتويج الزمالك بالكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الليلة

الاهلي

اليوم الذكري الأشهر في تاريخ الكرة المصرية.. الأهلي والزمالك 6-1

كأس الكونفدرالية

قبل موقعة الزمالك واتحاد العاصمة.. أرقام الأندية المصرية في الكونفدرالية

بالصور

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

توقعات ليلى عبد اللطيف

سنعود للكمامات .. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها عن فيروس تنفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد