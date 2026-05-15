الوادي الجديد تواصل رفع حالة الطوارئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة

واصلت محافظة الوادي الجديد رفع حالة الطوارئ بكافة مرافق الخدمات بالتزامن مع الموجة الحارة التي تضرب المحافظة، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى إلى 40 درجة مئوية.



وقالت المحافظة إنه تم تكليف غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بمتابعة الوضع بشكل مستمر، مع رفع حالة الطوارئ في جميع المرافق الأساسية والخدمات وتأمينها بالكامل طوال فترة موجة الطقس الحار التي تتعرض لها المحافظة.

ورفعت المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية على مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد الاستعدادات اللازمة، لاستقبال أي حالة طوارئ مصابة بالإجهاد الحراري نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وسجلت درجة الحرارة اليوم الجمعة في الوادي الجديد 40 درجة مئوية، وسط نشاط ملحوظ للرياح بعدد من المناطق الجنوبية للبلاد.