أوقاف الغربية تفتتح مسجد أحمد الأجدر بقرية الكرما بالسنطة لخدمة المواطنين

افتتحت مديرية الأوقاف بالغربية، مسجد أحمد الأجدر بقرية الكرما فى مركز السنطة ، ودخوله الخدمة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، فى إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع فى دخول المساجد الجديدة الخدمةلتطوير ورفع كفاءة المساجد وإدخال مساجد جديدة الخدمة.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، وإشراف الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ، وفى حضور الشيخ عبدالرحمن عمار مدير إدارة أوقاف السنطة، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

افتتاح مساجد

وأوضحت المديرية، أن هذا يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى؛وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتطوير وإنشاء المساجد.