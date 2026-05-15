محافظ الغربية: مبادرة «الألف يوم الذهبية» تواصل دعم صحة الأم والطفل

تواصل محافظة الغربية تنفيذ فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، والتي تستهدف دعم صحة الأم والطفل خلال أهم مراحل بناء الإنسان، من خلال تقديم خدمات التوعية والرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، بما يسهم في إعداد أجيال أكثر صحة وقدرة على المشاركة في بناء المستقبل.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تضع ملف صحة الأسرة المصرية على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل أحد المحاور المهمة لتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للأمهات والأطفال بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المحافظ أن فعاليات الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للمبادرة، خلال الفترة من 10 حتى 14 مايو 2026، بإدارات طنطا أول وبسيون وكفر الزيات وقطور والسنطة، شهدت إقبالًا كبيرًا من السيدات المستفيدات، حيث بلغ إجمالي المنتفعات 8728 سيدة، من بينهن 850 منتفعة جديدة، فيما حصلت 6668 سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، في إطار جهود الدولة لدعم الصحة الإنجابية وتحقيق التنمية المستدامة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار محافظ الغربية إلى أن المبادرة تستهدف نشر الوعي بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل، باعتبارها المرحلة الأهم في تكوين صحته الجسدية والعقلية، من خلال الاهتمام بصحة الأم، والتغذية السليمة، والمتابعة الطبية المتكاملة، بما ينعكس إيجابيًا على صحة الأسرة والمجتمع.