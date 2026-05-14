رئيس جامعة طنطا يجري جولة تفقدية موسعة بكلية الآداب ويلتقي بعدد من الطلاب الوافدين

أجرى الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، جولة تفقدية موسعة بكلية الآداب.

وكان في استقباله الدكتور أحمد عبادة العربي، عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وعدد من مديري المراكز والوحدات التخصصية بالكلية، وذلك للاطلاع على سير العمل بالوحدات التعليمية والخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

توجيهات جامعة طنطا

استهل رئيس الجامعة جولته بزيارة مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، حيث شدد على الدور المحوري الذي يؤديه المركز في تقديم الدعم التعليمي والتأهيلي، مؤكداً على رؤية الجامعة في خلق بيئة تعليمية دامجة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب من ذوي الهمم، موجهاً بضرورة تكثيف الأنشطة الطلابية التي تساهم في دمجهم وتنمية مهاراتهم وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض طريق تفوقهم الدراسي.

كم تفقد الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وحرص على عقد لقاء مباشر مع الطلاب الوافدين للاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، ووجه بضرورة تقديم حلول فورية ومبتكرة لأي مشكلات تواجههم، مع توفير كافة سبل الراحة والوسائل التعليمية المتقدمة التي تليق بسمعة جامعة طنطا في الأوساط الأكاديمية الدولية، وتعزيز الروابط الثقافية بين المصريين والشعوب الاجنبية.

تبادل الخبرات

واختتمت الجولة بزيارة معامل قسم الجغرافيا، حيث اطلع رئيس الجامعة على أحدث أجهزة المساحة والتقنيات المستخدمة في التدريب والبحث العلمي، واستمع لشرح مفصل حول آليات تشغيل هذه الأجهزة، مؤكداً على أهمية مواكبة التطورات العلمية المتلاحقة وتدريب الطلاب على أحدث النظم التقنية بما يخدم متطلبات سوق العمل والبحث العلمي الرصين.