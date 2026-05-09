إلهام أبو الفتح
محافظات

طالبة بجامعة طنطا تحصد المركز الرابع عالميا في رفع الاثقال للناشئين

الغربية أحمد علي

يتقدم الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا بخالص التهنئة للطالبة  أميرة محمد، المقيدة بالفرقة الثانية بكلية علوم الرياضة، لحصولها المركز الرابع على مستوى العالم في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين، والتي استضافتها مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، وسط منافسة شرسة ضمت نخبة من بطلات العالم، حيث نجحت الطالبة أميرة محمد في تمثيل العلم المصري واسم جامعة طنطا خير تمثيل في هذا المحفل الدولي، مؤكدة أن التفوق الأكاديمي في كلية علوم الرياضة يسير جنباً إلى جنب مع الاحتراف الرياضي والوصول لمنصات التتويج العالمية.

أعرب الدكتور محمد حسين عن فخره بما حققته البطلة أميرة محمد، مؤكداً أن وصول ابنة جامعة طنطا للمركز الرابع عالميًا ليس مجرد إنجاز رياضي، بل هو رسالة تؤكد قدرة طلاب الجامعة على المنافسة في كبرى المحافل الدولية، مشدداً على التزام جامعة طنطا بتسخير كافة الإمكانات وتذليل العقبات أمام الطلاب ليجمعوا بين التفوق العلمي والتميز الرياضي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان ودعم أبطالنا الذين يرفعون اسم مصر عاليًا في سماء الرياضة العالمية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور السيد العجوز  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالمستوى المشرف الذي ظهرت به الطالبة، مؤكداً أن قطاع التعليم والطلاب بالجامعة يضع النشاط الرياضي على رأس أولوياته، ويعمل دائمًا من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب على اكتشاف هذه المواهب وصقلها، متابعاً أن هذا الإنجاز في بطولة العالم للناشئين بالإسماعيلية هو ثمرة جهد شاق وعمل دؤوب، مشيراً إلى أن الاستثمار في طاقات الشباب هو الطريق الأمثل لرفع راية الوطن في المحافل الدولية كافة.

حملة مكبرة
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
قمح
غادة عبد الرازق
