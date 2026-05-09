بالأسماء ..إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وتوك توك أمام مول طنطا

شهد طريق "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي بالغربية اليوم إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وتوك توك أمام مول طنطا بسبب السرعة الزائدة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى طوارئ مستشفى طنطا العام .

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تصادم سيارة ميكروباص وتوك توك بسبب السرعة الزائدة أمام مول طنطا بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وأفاد مسئول طبي بمديرية الصحة أن أسماء ضحايا الحادث هم: محمد حسين مبروك 19 سنة وحسناء عثمان 31 سنة حالة حرجة وأماني عاشور 32 سنة حالة متوسطة وأمل مراد 51 سنة وجميعهم يتلقون العلاج داخل مستشفى طنطا العام .

نقل الضحايا

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.