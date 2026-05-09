رئيس جامعة طنطا يهنىء عميد كلية الطب لاختياره طبيبا مثاليا لعام 2026

هنأ الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمد حنتيرة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وذلك بمناسبة اختياره من قبل نقابة الأطباء "طبيباً مثاليا" على مستوى محافظة الغربية لعام 2026.

أكد الدكتور محمد حسين أن هذا التكريم يأتي تتويجاً لمسيرة حافلة من العطاء الأكاديمي والإداري والمهني، وتقديراً للجهود التي يبذلها على مدار سنوات في تطوير المنظومة الطبية داخل المستشفيات الجامعية، وحرصه الدائم على تقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين في إقليم الدلتا.

وأضاف رئيس الجامعة أن الدكتور محمد حنتيرة يعد نموذجاً يُحتذى به في الانضباط والإخلاص؛ حيث تشهد كلية الطب تحت قيادته طفرة ملموسة في البحث العلمي والأداء الاكاديمي والخدمة المجتمعية وتطوير الأقسام التخصصية بالمستشفيات الجامعية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة العالمية.

واختتم رئيس الجامعة تصريحه مؤكداً أن الجامعة مستمرة في دعم كوادرها المتميزة، مشيراً إلى أن مثل هذه النماذج هي المحرك الأساسي لنجاح خطة الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحقيق أهداف رؤية مصر المستدامة، متمنياً للدكتور حنتيرة دوام التوفيق والترقي في خدمة الوطن وجامعة طنطا.