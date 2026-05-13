خلال عيد الأضحى.. 75 ألف كيلو لحوم و75 عجل بلدى للأسر الاولى بالرعاية بالغربية

أعلنت جمعية الأورمان، أنه سيتم خلال عيد الاضحى المبارك تحت إشراف مباشر من مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، توزيع 75 ألف كيلو لحوم اضاحى و75 عجل بلدى على الأسر غير القادرة فى قرى ونجوع محافظة الغربية، وذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام.

توجيهات محافظ الغربية

يأتي هذا النشاط في سياق الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وتقديم خدمات متنوعة تُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، لا سيما القرى النائية والنجوع.

وحرصت مديرية التضامن الإجتماعي بالغربية، برئاسة العميد الدكتور عصام عبدالله، على التنسيق الكامل مع جمعية الأورمان، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، أن المديرية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية بالتعاون مع جمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى الى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة الغربية ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

دعم الأسر والعائلات

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الغاية من الأضحية هى ادخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم اضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية .

توزيع لحوم الأضاحي

وأكد أن الذبح سوف يبدا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالغربية وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى الغربية من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة .

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

وأوضح أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 75 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالى محافظة الغربية وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال ايام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر .