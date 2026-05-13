أميرة محمد بطلة رفع الأثقال بجامعة طنطا: سأرفع راية مصر في الأولمبياد ودورة البحر المتوسط| صور وفيديو

أعلنت الطالبة أميرة محمد القاضي طالبة كلية علوم الرياضة بجامعة طنطا في تصريحات صحفية عقب فوزها بالمركز الرابع في بطولة العالم لرفع الأثقال أنها تتمنى رفع راية مصر عالية بالحصول علي بطولات عربية ودولية وعالمية .

تفوق وحلم البطولة



كما صرحت "القاضي" بقولها "سأرفع راية مصر في الأولمبياد ودورة البحر المتوسط بإيطاليا" موجهه الشكر لأفراد أسرتها وأعضاء هيئة التدريس بكلية علوم رياضة .

من جانبه، ثمن الدكتور هاني سعيد، عميد كلية علوم الرياضة، الدعم اللامحدود الذي يقدمه الدكتور محمد حسين للكلية ومنتسبيها، معتبراً أن هذا اللقاء يعد حافزاً كبيراً لجميع الطلاب لبذل مزيد من الجهد لتحقيق الألقاب والبطولات.

دعم الأسر والعائلات

في المقابل أعلن محمد القاضي والد بطلة جامعة طنطا أنه سعي في دعم ابنته كي تكون بطلة رياضية ومتفوفة رياضيا لافتا بقوله “كلنا وراء بنتنا لترفع راية مصر في المحافل دولية والعالمية في رياضة رفع الأثقال”.

دعم رئيس جامعة طنطا



وكان الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بمكتبه قد استقبل في وقت سابق ، الدكتور هاني سعيد، عميد كلية علوم الرياضة، والطالبة أميرة محمد، المقيدة بالفرقة الثانية بالكلية ووالدها، وذلك عقب تحقيقها إنجازاً عالمياً بحصولها على المركز الرابع في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين، والتي استضافتها مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية.

فخر واعتزاز بالبطولة الرياضية

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور محمد حسين عن فخره واعتزازه بالطالبة أميرة محمد، مؤكداً أن هذا الإنجاز ليس غريباً على أبناء جامعة طنطا الذين يرفعون اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، مضيفاً أن ما حققته ابنة الجامعة اليوم هو تجسيد حقيقي لرؤية الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تولي اهتماماً غير مسبوق بالشباب والرياضة باعتبارهما من أركان بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة.

توفير دعم الرياضي

كما وجه رئيس الجامعة بتقديم كافة التسهيلات والدعم للطالبة أميرة محمد لمواصلة تدريباتها وتفوقها الرياضي دون أن يؤثر ذلك على مسيرتها الدراسية، وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة بصالات التدريب والملاعب بالجامعة تحت إشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين بكلية علوم الرياضة لمتابعة حالتها البدنية والفنية، مؤكداً أن الجامعة تفتح أبوابها دائماً للمبتكرين والمبدعين في كافة المجالات.

