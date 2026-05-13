خالد صديق أمام إسكان النواب: المناطق العشوائية تحولت إلى مجتمعات حضارية.. واسترداد 25 مليون جنيه من الأقصر بعد توجيهها لغير أغراض التطوير

أكد خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تطوير المناطق العشوائية ، مشيرًا إلى أن أسوأ المناطق أصبحت اليوم من بين أفضل المناطق العمرانية ، بفضل المشروعات التي نفذتها الدولة لتحويل المناطق غير الآمنة إلى مجتمعات حضارية متكاملة توفر السكن اللائق والخدمات للمواطنين.

وأوضح، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة أحمد شلبي، أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية بملف التنمية العمرانية، مؤكدًا أن مصر تعيش عصرًا من الإنجازات في هذا القطاع بعد تطوير العديد من البؤر العشوائية وتحويلها إلى نماذج عمرانية متطورة.

وخلال الاجتماع، طالب عبد الرحمن بشاري بالكشف عن توزيع الاستثمارات الحكومية على المحافظات، مع تقديم بيان تفصيلي بحجم الإنفاق في مختلف المحافظات، خاصة محافظات الصعيد، متسائلًا عن نصيب محافظة الأقصر من مشروعات التطوير العمراني.

ورد رئيس صندوق التنمية الحضرية بأن محافظات الصعيد تحظى باهتمام كبير ضمن خطط التطوير، لافتًا إلى تنفيذ مشروعات واسعة في محافظتي قنا وسوهاج، موضحًا أن محافظة الأقصر حصلت عام 2016 على نحو 25 مليون جنيه، إلا أن المبلغ تم توجيهه من جانب المحافظة إلى أغراض أخرى، ما دفع الصندوق إلى استرداد تلك الأموال بعد عدة سنوات.