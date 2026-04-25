بورسعيد .. حملات لإزالة الأسواق العشوائية والنظافة ورفع المخلفات

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد على مدار يوم الجمعة نشاطاً ميدانياً مكثفاً استهدف إعادة الانضباط للشارع البورسعيدي وتطوير مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للأهالي.

تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بالتعامل الحاسم مع كافة صور الإشغالات والتعديات

مدينة بورفؤاد - رفع تراكمات خام "الكلنكر" بطريق اللواء أحمد عبد الله



تفقدت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد جهود الكنس والغسيل الآلي لرفع تراكمات خام "الكلنكر" من الجزر الوسطى والأرصفة بطريق اللواء أحمد عبد الله. وشددت "الموافي" على ضرورة تسريع العمل بالجهة الغربية للطريق باعتباره محوراً مروريًا حيوياً يخدم المناطق العمرانية الجديدة، مؤكدة أن ملف النظافة يقع على رأس أولويات العمل الميداني بالمدينة.

حي الضواحي - ضربات حديدية لإزالة الإشغالات بشوارع "23 ديسمبر وطنطاوي" وبنك الإسكان



بقيادة فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة مجمعة استهدفت مناطق (بنك الإسكان، شارع 23 ديسمبر، استكمال زمزم، عبد الرحمن شكري، والمشير طنطاوي). وأسفرت الحملة عن مصادرة استاندات حديدية وشماسي وإزالة فروشات عشوائية، وأكد "الوالي" أنه لا خطوط حمراء أمام تطبيق القانون وأن الحملات مستمرة لتطهير كافة الشوارع من التعديات.

حي المناخ - شفط تراكمات مياه الصرف بالمنطقة الثالثة وحملة انضباط بشارع الناصر



ترأست شيماء العزبي رئيسة حي المناخ أعمال شفط تجمعات مياه الصرف الصحي بالمنطقة الثالثة السكنية لرفع كفاءة المرافق.

وفي سياق متصل، قادت "العزبي" حملة لإعادة الانضباط بشارع الناصر، مشددة على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، وضمان سيولة حركة المشاة.

حي الشرق - متابعة يومية لرفع إشغالات "البازار" والنهضة ومدخل المعديات



بمتابعة الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، واصل فريق العمل الميداني حملاته اليومية بشوارع (البازار، الجيش، النهضة، ومدخل المعديات). استهدفت الحملة التأكد من خلو الأرصفة من التعديات والالتزام بخطوط التنظيم، في إطار خطة متكاملة لتحقيق بيئة حضارية تليق بسكان الحي وزائريه.

حي العرب - حملة مكبرة بسوق العصر وشارعي "الغوري" و "100"



قادت المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب حملة ميدانية شملت المرور على سوق العصر (1 و 2)، ورفع إشغالات شارع الغوري، بالإضافة إلى إزالة تعديات مقهى المشربيه بشارع 100 وإشغالات متفرقة بمنطقة السواحل، وذلك لاستعادة الوجه الحضاري للشوارع الحيوية بنطاق الحي.

حي الزهور - استمرار أعمال النظافة المكثفة بمنطقة "عمر بن الخطاب"



تابع المحاسب أحمد زغلف رئيس حي الزهور أعمال شركة "نهضة مصر" بمنطقة عمر بن الخطاب. ووجه "زغلف" برصد الملاحظات الميدانية وتكثيف الكنس اليدوي والآلي، مؤكداً على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بالنظافة لضمان الحفاظ على المظهر العام للحي.

حي الجنوب - متابعة أعمال النظافة العامة بقرية "النورس" والقابوطي الجديد



بمتابعة من المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، كثفت الأجهزة التنفيذية أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع بقرية النورس ومنطقة القابوطي الجديد. شملت الأعمال رفع التراكمات والمخلفات وتطهير الطرق الرئيسية بالقرى، وذلك ضمن خطة الحي للارتقاء بمستوى الخدمات البيئية وتوفير بيئة نظيفة وآمنة لأهالي منطقة الجنوب.

واكدت محافظة بورسعيد أن هذه التحركات الميدانية الشاملة تعكس استراتيجية الدولة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات، مع الاستمرار في مواجهة كافة المخالفات بكل حزم وقوة.