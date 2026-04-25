قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن: جمهور الزمالك هو بطل الدوري في الموسم الحالي
ثابت عند52.61 جنيها .. أعلي سعر دولار في السوق الرسمي اليوم
اعتراف مفاجئ من نتنياهو يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان.. والتقرير الطبي يحسم الجدل حول حالته الصحية
كل ما تريد معرفته عن زيكر 001 موديل 2026 الجديدة
احذر قبل فوات الأوان.. ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
قاليباف : الحرب المالية هي الخط الأمامي في مواجهة أمريكا
لبنان .. ارتفاع شهداء الانتهاكات الإسرائيلية لـ 15 شخصا
إعلان وفاة المستشار أحمد أبو الفتوح وتحديد موعد الجنازة
صدمتها سيارة .. مصرع سيدة أثناء عبورها الطريق في الدقهلية
أحمد حسن: النيجيري أكينتولا مرشح لخلافة ديانج في الأهلي
غزة: ارتفاع عدد شهداء الشرطة منذ وقف إطلاق النار إلى 31 شخصاً
منة شلبي تشكر المعزين في وفاة والدها برسالة مؤثرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بورسعيد .. حملات لإزالة الأسواق العشوائية والنظافة ورفع المخلفات

بورسعيد
بورسعيد
محمد الغزاوى

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد على مدار يوم الجمعة نشاطاً ميدانياً مكثفاً استهدف إعادة الانضباط للشارع البورسعيدي وتطوير مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للأهالي.

تنفيذاً لتوجيهات  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بالتعامل الحاسم مع كافة صور الإشغالات والتعديات

 مدينة بورفؤاد - رفع تراكمات خام "الكلنكر" بطريق اللواء أحمد عبد الله
 

تفقدت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد جهود الكنس والغسيل الآلي لرفع تراكمات خام "الكلنكر" من الجزر الوسطى والأرصفة بطريق اللواء أحمد عبد الله. وشددت "الموافي" على ضرورة تسريع العمل بالجهة الغربية للطريق باعتباره محوراً مروريًا حيوياً يخدم المناطق العمرانية الجديدة، مؤكدة أن ملف النظافة يقع على رأس أولويات العمل الميداني بالمدينة.

 حي الضواحي - ضربات حديدية لإزالة الإشغالات بشوارع "23 ديسمبر وطنطاوي" وبنك الإسكان


بقيادة فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة مجمعة استهدفت مناطق (بنك الإسكان، شارع 23 ديسمبر، استكمال زمزم، عبد الرحمن شكري، والمشير طنطاوي). وأسفرت الحملة عن مصادرة استاندات حديدية وشماسي وإزالة فروشات عشوائية، وأكد "الوالي" أنه لا خطوط حمراء أمام تطبيق القانون وأن الحملات مستمرة لتطهير كافة الشوارع من التعديات.

 حي المناخ - شفط تراكمات مياه الصرف بالمنطقة الثالثة وحملة انضباط بشارع الناصر
 

ترأست شيماء العزبي رئيسة حي المناخ أعمال شفط تجمعات مياه الصرف الصحي بالمنطقة الثالثة السكنية لرفع كفاءة المرافق. 

وفي سياق متصل، قادت "العزبي" حملة لإعادة الانضباط بشارع الناصر، مشددة على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، وضمان سيولة حركة المشاة.

حي الشرق - متابعة يومية لرفع إشغالات "البازار" والنهضة ومدخل المعديات
 

بمتابعة الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، واصل فريق العمل الميداني حملاته اليومية بشوارع (البازار، الجيش، النهضة، ومدخل المعديات). استهدفت الحملة التأكد من خلو الأرصفة من التعديات والالتزام بخطوط التنظيم، في إطار خطة متكاملة لتحقيق بيئة حضارية تليق بسكان الحي وزائريه.

 حي العرب - حملة مكبرة بسوق العصر وشارعي "الغوري" و "100"


قادت المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب حملة ميدانية شملت المرور على سوق العصر (1 و 2)، ورفع إشغالات شارع الغوري، بالإضافة إلى إزالة تعديات مقهى المشربيه بشارع 100 وإشغالات متفرقة بمنطقة السواحل، وذلك لاستعادة الوجه الحضاري للشوارع الحيوية بنطاق الحي.

 حي الزهور - استمرار أعمال النظافة المكثفة بمنطقة "عمر بن الخطاب"
 

تابع المحاسب أحمد زغلف رئيس حي الزهور أعمال شركة "نهضة مصر" بمنطقة عمر بن الخطاب. ووجه "زغلف" برصد الملاحظات الميدانية وتكثيف الكنس اليدوي والآلي، مؤكداً على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بالنظافة لضمان الحفاظ على المظهر العام للحي.

حي الجنوب - متابعة أعمال النظافة العامة بقرية "النورس" والقابوطي الجديد
 

بمتابعة من المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، كثفت الأجهزة التنفيذية أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع بقرية النورس ومنطقة القابوطي الجديد. شملت الأعمال رفع التراكمات والمخلفات وتطهير الطرق الرئيسية بالقرى، وذلك ضمن خطة الحي للارتقاء بمستوى الخدمات البيئية وتوفير بيئة نظيفة وآمنة لأهالي منطقة الجنوب.

واكدت محافظة بورسعيد أن هذه التحركات الميدانية الشاملة تعكس استراتيجية الدولة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات، مع الاستمرار في مواجهة كافة المخالفات بكل حزم وقوة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

منع دخول طالبات الأزهر بالهاي لايتر

بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات

الخبز المجمد

هل يتحول الخبز المجمد إلى خطر؟ حسم الجدل حول تخزين الخبز في الفريزر وعلاقته بالسرطان

نتنياهو

مكتب نتنياهو يكشف حالته الصحية بعد خضوعه للعلاج الإشعاعي

مرتبات شهر مايو 2026

اعرف هتقبض كام وإمتى؟ موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

مايكروسوفت

مايكروسوفت تعود إلى جذورها .. اسم Xbox يستعيد عرشه

قبل بداية فصل الصيف.. طريقة حماية بطارية هاتفك الذكي

apple watch يمكنها رصد أمراض القلب عند الأطفال

apple watch يمكنها رصد أمراض القلب عند الأطفال

بالصور

احذر قبل فوات الأوان.. ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟

مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. سر بسيط يخلي أكلك زي المطاعم

مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم
مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم
مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم

مرتبك بيضيع فين؟ .. كيف تتفادي أخطاء مالية بسيطة تجعلك دائمًا مديونًا

مرتبك بيضيع فين؟ أخطاء مالية بسيطة بتجعلك دائمًا مديونًا
مرتبك بيضيع فين؟ أخطاء مالية بسيطة بتجعلك دائمًا مديونًا
مرتبك بيضيع فين؟ أخطاء مالية بسيطة بتجعلك دائمًا مديونًا

برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026.. حاول ترتيب عالمك الداخلي

برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026…حاول أن توازن
برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026…حاول أن توازن
برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026…حاول أن توازن

فيديو

صورة من الفيديو

عليا الطلاق أخطفها | تفاصيل صادمة في مشاجرة السمسرة بالإكراه مع " دكتورة السنان"

أميرة العايدي

اتظلمت أنا وولادي .. أميرة العايدي تكشف أسرار زواجها من وائل نور والصراع بعد رحيله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد