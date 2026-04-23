محافظ بورسعيد يتفقد الانتهاء من أعمال تطوير مدرسة “الزهراء” بمنطقة الحزب.. شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، ، الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمدرسة الزهراء بمنطقة الحزب بمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات تطوير المنشات التعليمية على مستوى المحافظة.

ورافقه خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والأستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم.

أبو ليمون نحرص على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب

وخلال الجولة، اطلع محافظ بورسعيد على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير شاملة داخل المدرسة والتي تضمنت رفع كفاءة الفصول الدراسية، وتطوير الملاعب والمرافق بما يسهم في توفير بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة للطلاب.

وأشاد المحافظ بمستوى الأعمال المنفذة مؤكدا أن ما تم يعكس جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشددا بالحفاظ على ما تم إنجازه واستمرار المتابعة الدورية لضمان تقديم أفضل خدمة تعليمية لأبناء بورسعيد.