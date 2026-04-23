قمة الزمالك وبيراميدز.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-4-2026
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث
برلماني: الحكومة تتحرك وفق رؤية استباقية لتفادي أي أزمات محتملة
التأمينات الاجتماعية تستعد لموعد صرف معاشات مايو
تسبب نزيف داخلي.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط
إنقاذ 404 مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل طبرق الليبية في عملية بحرية واسعة
صلاة الضحى فضلها ووقتها وعدد ركعاتها.. اعرف كيفية أدائها
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية كاملة لمواجهة مختلف السيناريوهات
هل سداد الديون قبل الحج واجب؟.. الإفتاء توضح
مصـ رع شخص وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا
محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن أمل نهضة مصر|شاهد

تطوير 13 عمارة سكنية بعدد 312 وحدة لخدمة 1248 نسمة
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، ، سير أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن “أمل نهضة مصر” بحي الضواحي، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلالها  فوزي الوالي رئيس حي الضواحي ، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير سيناء ببورسعيد.

تفقد المحافظ ميدانيًا مستجدات الأعمال الجارية ونسب التنفيذ على أرض الواقع والتي تشمل 13 عمارة سكنية بإجمالي 312 وحدة بما يخدم نحو 1248 نسمة وذلك ضمن رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية.

وخلال الجولة، تابع المحافظ بإقامة مسطح أخضر متكامل على أعلى مستوى داخل المنطقة بما يسهم في توفير متنفس حضاري للسكان وإضفاء مظهر جمالي لائق في إطار الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء وتحقيق البعد البيئي ضمن خطط التطوير.

كما وجه المحافظ بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية.

كما تتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة نوازل الصرف الصحي ومياه الشرب، وغرف التفتيش وتكثيف الإضاءة العامة، إلى جانب رصف الطرق الداخلية، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة إزالة كافة الإشغالات والتعديات بمحيط الأرصفة والعمارات السكنية لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارية، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج بما يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الهلال السعودي

الهلال يواجه الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم

تراجع كبير في أسعار المكرونة.. وزيادة في أسعار الزيوت والشاي.. أسعار السلع الأساسية اليوم بين التراجع والزيادة

حفل زفاف

فلوس زي الرز.. نُقطة مليون جنيه لعريس في الغربية تثير الجدل

جيب واجونير

محبوبة الجماهير.. جيب تودع أشهر سياراتها بسبب نقص المبيعات

لكزس

تسريب صور لكزس NX بعد التعديلات الجديدة

دراجة

بتاخد شخصين.. أثقل "عجلة" في العالم لن تصدق سعرها

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقته فى إسبانيا

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

