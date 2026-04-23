محافظ بورسعيد يتابع سير أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن أمل نهضة مصر|شاهد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، ، سير أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن “أمل نهضة مصر” بحي الضواحي، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلالها فوزي الوالي رئيس حي الضواحي ، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير سيناء ببورسعيد.

تطوير 13 عمارة سكنية بعدد 312 وحدة لخدمة 1248 نسمة

تفقد المحافظ ميدانيًا مستجدات الأعمال الجارية ونسب التنفيذ على أرض الواقع والتي تشمل 13 عمارة سكنية بإجمالي 312 وحدة بما يخدم نحو 1248 نسمة وذلك ضمن رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية.

وخلال الجولة، تابع المحافظ بإقامة مسطح أخضر متكامل على أعلى مستوى داخل المنطقة بما يسهم في توفير متنفس حضاري للسكان وإضفاء مظهر جمالي لائق في إطار الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء وتحقيق البعد البيئي ضمن خطط التطوير.

كما وجه المحافظ بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية.

كما تتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة نوازل الصرف الصحي ومياه الشرب، وغرف التفتيش وتكثيف الإضاءة العامة، إلى جانب رصف الطرق الداخلية، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة إزالة كافة الإشغالات والتعديات بمحيط الأرصفة والعمارات السكنية لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارية، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج بما يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.