استجابة لمطالب الأهالي.. محافظ بورسعيد يُوجّه بإنشاء فصل تجريبي داخل مدرسة سلام مصر | شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد مدرسة التعليم الأساسي بالمدينة،في إطار جولته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات بمدينة سلام مصر شرق المحافظة للوقوف على انتظام العملية التعليمية ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

رافقه خلالها اللواء أشرف السمليجي رئيس جهاز مدينة سلام مصر، واستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم و الاستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام.

وخلال الجولة، تفقد محافظ بورسعيد الفصول الدراسية واطمأن على انتظام العملية التعليمية، ومدى توافر المعلمين والكوادر التعليمية، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة تسهم في دعم الطلاب وتحقيق التفوق الدراسي

محافظ يوجه بتطوير المنظومة التعليمية بالمدرسة وتوفير بيئة مناسبة للطلاب

و وجه المحافظ خلال الجولة بإنشاء فصل تجريبي داخل المدرسة استجابة لمطالب أهالي المدينة، بما يساهم في تحسين جودة العملية التعليمية داخل الفصول

كما وجه المحافظ بضرورة رفع كفاءة العملية التعليمية داخل المدرسة، مع الالتزام بتطبيق المعايير التربوية الحديثة، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للطلاب، بما يضمن تقديم تعليم متميز يواكب خطط الدولة في تطوير التعليم.