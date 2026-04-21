محافظة بورسعيد تعلن استمرار الحراك الميداني المكثف لتحسين الخدمات وإحكام الرقابة

كثفت الأجهزة التنفيذية فى محافظة بورسعيد بمختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد جهودها لتنفيذ خطط التنمية المستدامة وفرض الانضباط بالشارع وتطهير كافة بؤر المخلفات.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بمواصلة العمل الميداني الجاد لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين

مدينة بورفؤاد

استمرار جهود رفع نواتج الحفر بحي الفيروز ومشروع الـ ٩٠٠٠ لليوم الخامس على التوالي



تابعت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد ميدانياً استمرار أعمال رفع تراكمات نواتج الحفر وتجمعات مخلفات البناء بنطاق مساكن حي الفيروز ومشروع الـ ٩٠٠٠ بالتنسيق مع مديرية الإسكان وشركات المقاولات المنفذة للأعمال الانشائية حيث تهدف هذه الجهود لتحويل بؤر التجمعات إلى مناطق خدمية حيوية تخدم المواطنين وتضيف قيمة جمالية وحضارية للمدينة ضمن خطة شاملة للقضاء على كافة أشكال التلوث والإهمال.

حي المناخ

انطلاق خطة "ربيع ٢٠٢٦" لرفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء استعداداً للصيف



في إطار مبادرة "١٠٠ مليون شجرة" وتفعيلاً لرؤية مصر ٢٠٣٠، تابعت شيماء العزبي رئيسة حي المناخ أعمال شركة "النظافة " في تجميل الجزر الوسطى بشوارع سعد زغلول و٢٣ ديسمبر وفولجراد بالإضافة إلى تقليم الأشجار بحديقة علم الدين وصيانة المسطحات الخضراء بالمنطقة السابعة والأولى وحديقة ٦ أكتوبر لضمان بيئة نظيفة وجاذبة للأسر والطلاب مع التأكيد على الحفاظ على الهوية البصرية والجمالية للحي.

حي الشرق

حملة مسائية مكبرة لإزالة عربات المأكولات المخالفة بشارعي محمد علي ورشيد



قاد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق حملة مسائية مكثفة لإعادة الانضباط ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع الحيوية حيث أسفرت الحملة عن رفع عربات بيع مأكولات مخالفة وإزالة عربات يد بدون ترخيص بشارعي محمد علي ورشيد وشدد رئيس الحي على عدم التهاون في حق المواطن في طريق آمن واستمرار الحملات اليومية لفرض هيبة الدولة وتحقيق الانضباط العام.

حي العرب

متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمنشآت بنطاق الحي



تابعت المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب جهود فريق العمل الميداني للتأكد من التزام أصحاب المحلات التجارية والمقاهي بمواعيد الغلق الرسمية المقررة في تمام الحادية عشرة مساءً طبقاً لقرارات مجلس الوزراء حيث شملت الجولة شوارع المشير أحمد إسماعيل والمنيا وعبادي والدقهلية والسواحل وعاطف السادات وسعد زغلول ونهضة مصر مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان الالتزام الكامل.

حي الزهور

تسليك خطوط الصرف الصحي وسحب تراكمات المياه بمنطقة التعاونيات وشارع العاشر من رمضان



تابع أحمد زغلف رئيس حي الزهور جهود عمال الحي في تطهير وتسليك خطوط الصرف الصحي وسحب تراكمات المياه بمنطقة التعاونيات وشارع العاشر من رمضان وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين منظومة البيئة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتوفير سبل الراحة لسكان المناطق المستهدفة.

حي الضواحي

تكثيف أعمال النظافة وتجريف الرمال بشوارع عبد الرحمن شكري و٢٣ ديسمبر ومنطقة الصفا



أشرف فوزي الوالي رئيس حي الضواحي على حملات النظافة الموسعة التي تنفذها شركة "نهضة مصر" لرفع تجمعات القمامة وتجريف الرمال المتراكمة بجوار الأرصفة والكنس الآلي بشوارع عبد الرحمن شكري و٢٣ ديسمبر ومنطقة الصفا وأعلن الحي عن تفعيل الخط الساخن (١٧٦٩٦) لتلقي بلاغات المواطنين لضمان الاستجابة السريعة وتحقيق أعلى معدلات النظافة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠.

حي الجنوب

إزالة مبنى مخالف بمنطقة أم خلف وتطبيق القانون بكل حزم حيال مخالفات البناء



قاد المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب حملة فورية أسفرت عن إزالة مبنى تحت الإنشاء بمنطقة أم خلف لمخالفته اشتراطات البناء ودون الحصول على التراخيص اللازمة وأكد رئيس الحي أن الأجهزة التنفيذية تتصدى بكل قوة لكافة أشكال مخالفات البناء وتعديات المتغيرات المكانية حفاظاً على النظام العمراني مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتجاوزين.

حي غرب

رفع كفاءة مقابر بورسعيد القديمة والجديدة وتجريف الرمال والحشائش بقطاعات الجبانة



تابع باسم عمر رئيس حي غرب جهود شركة النظافة في رفع كفاءة مقابر بورسعيد من خلال تجريف الرمال والقمامة والحشائش وناشد رئيس الحي المواطنين بضرورة التعاون وعدم إلقاء مخلفات الخوص والحشائش الجافة لتجنب مخاطر الحرائق خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية لضمان نظافة المقابر ورفع مستوى الخدمات المقدمة لذوي المتوفين.







واكدت محافظة بورسعيد أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل بتناغم تام على مدار الساعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات العامة وتحقيق الانضباط الميداني الشامل.