قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيادة الأمريكية تعلن انتهاء أحدث ضرباتها ضد أهداف عسكرية في إيران
إدراج 45 قرية ومدينتين.. «التنمية المحلية» توافق على إعداد مخططات تفصيلية لـ47 تجمعًا عمرانيًا بالمحافظات
وزير الري يؤكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ خطط تطهيرات الترع والمصارف
الغندور: تأجيل حسم ملف تجديد حسام عبد المجيد مع الزمالك لما بعد كأس العالم
بعد البراءة.. سمر نديم تنهي تجربة زهرة مصر للمسنين: ستبقى ذكرى لا تُنسى
تداول أسئلة وإجابات الدراسات الاجتماعية للإعدادية بالقليوبية .. والتعليم توضح
محافظ قنا يوجه بنشر جداول توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين بالقرى
الداخلية البحرينية: إصابة طفلة وتضرر منازل جراء الهجوم الإيراني
رئيس صحة النواب يكشف لـ«صدى البلد» إمكانية ظهور فيروس إيبولا في مصر | فيديو وصور
الدرجات النهائية.. أفضل نظام صحي لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات
شاومينج ينشر أسئلة انجليزي الاعدادية بالبحيرة ودراسات المنيا والقليوبية وكفر الشيخ
أكبر مونديال .. العالم يترقب انطلاق النسخة الاستثنائية من كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أكبر مونديال .. العالم يترقب انطلاق النسخة الاستثنائية من كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
أمينة الدسوقي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق اليوم 11 يونيو الجاري، في نسخة تاريخية تعد الأكبر منذ انطلاق البطولة قبل نحو قرن.

وللمرة الأولى، تستضيف ثلاث دول الحدث العالمي بشكل مشترك هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما تشهد البطولة مشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32، ما يمنحها طابعاً استثنائياً غير مسبوق.

ويمتد المونديال حتى المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو 2026، وسط توقعات بأن تكون هذه النسخة واحدة من أكثر البطولات إثارة وجذباً للجماهير.

كأس العالم

نظام جديد وعدد قياسي من المباريات

يشهد كأس العالم 2026 توسعاً تاريخياً في عدد المنتخبات والمباريات، حيث يتضمن 104 مواجهات موزعة بين دور المجموعات والأدوار الإقصائية، مع استحداث دور الـ32 للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويمنح النظام الجديد فرصاً أكبر للمنتخبات من مختلف القارات للمشاركة والمنافسة، كما يزيد من حجم الإثارة الكروية على مدار أكثر من شهر من المنافسات المتواصلة.

المكسيك وجنوب أفريقيا يفتتحان البطولة

يحتضن ملعب "أزتيكا" الشهير في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي حفل افتتاح كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو، بحضور شخصيات رياضية وسياسية بارزة، إلى جانب عروض فنية وموسيقية عالمية تعكس أهمية الحدث.

وعقب الحفل مباشرة، تنطلق المباراة الافتتاحية التي تجمع منتخب المكسيك صاحب الأرض مع منتخب جنوب أفريقيا، في مواجهة ينتظرها ملايين المشجعين حول العالم.

كأس العالم

مصر تبدأ مشوارها أمام بلجيكا

تترقب الجماهير المصرية الظهور الأول للمنتخب في البطولة عندما يواجه منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو على ملعب سياتل، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى.

كما تشهد الأيام الأولى من البطولة مواجهات قوية أخرى، أبرزها البرازيل أمام المغرب، وفرنسا ضد السنغال، والأرجنتين أمام الجزائر، والسعودية في مواجهة أوروغواي.

ميسي ورونالدو ونيمار الفصل الأخير من أسطورة جيل كامل

بعيداً عن المنافسة على اللقب، يحمل مونديال 2026 بعداً عاطفياً خاصاً، إذ قد يمثل الظهور الأخير لثلاثة من أعظم نجوم كرة القدم في العصر الحديث الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

ميسي محاولة أخيرة لتعزيز المجد

بعد قيادته منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022، يدخل ميسي البطولة الجديدة وهو في التاسعة والثلاثين من عمره، ساعياً إلى إنهاء مسيرته الدولية بصورة استثنائية وربما الاحتفاظ باللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي.

رونالدو حلم المونديال الذي لم يتحقق

أما كريستيانو رونالدو، فيخوض البطولة بعقلية الباحث عن الإنجاز الأخير. ورغم تجاوزه الأربعين عاماً، لا يزال النجم البرتغالي يطارد الكأس الوحيدة التي استعصت عليه طوال مسيرته الحافلة بالألقاب والأرقام القياسية.

كريستيانو رونالدو

نيمار فرصة أخيرة لقيادة السامبا

في المقابل، يدخل نيمار البطولة وسط تحديات كبيرة بعد سلسلة من الإصابات والغيابات الطويلة، لكنه لا يزال يمثل أحد أهم الأوراق الهجومية للمنتخب البرازيلي، الذي يعول على خبرته في محاولة استعادة المجد العالمي.

بطولة تصنع التاريخ

لا يمثل كأس العالم 2026 مجرد نسخة جديدة من البطولة الأشهر في العالم، بل يشكل نقطة تحول تاريخية في كرة القدم الدولية، سواء من حيث عدد المنتخبات المشاركة أو حجم المنافسات والتنظيم المشترك بين ثلاث دول.

وبين طموحات المنتخبات الكبرى في حصد اللقب، وأحلام المنتخبات الصاعدة في صناعة المفاجآت، واحتمال الظهور الأخير لأساطير اللعبة، يبدو أن مونديال 2026 يمتلك كل المقومات ليصبح واحداً من أكثر نسخ كأس العالم إثارة وتأثيراً في تاريخ كرة القدم.

كأس العالم كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم 2026 ملعب أزتيكا العاصمة المكسيكية مكسيكو حفل افتتاح كأس العالم 2026 حفل افتتاح كأس العالم افتتاح كأس العالم 2026 الأرجنتيني ليونيل ميسي البرتغالي كريستيانو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النقابة العامة للمحامين

"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

ترشيحاتنا

برعاية رئيس الجمهورية.. "الداخلية" تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

"الداخلية" تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

صورة أرشيفية

تحرير 29 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية

سارة خليفة

بعد استلام التقرير الخاص بتصنيع المخدرات.. المحكمة تنظر في محاكمة سارة خليفة بعد قليل

بالصور

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد