أكبر مونديال .. العالم يترقب انطلاق النسخة الاستثنائية من كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق اليوم 11 يونيو الجاري، في نسخة تاريخية تعد الأكبر منذ انطلاق البطولة قبل نحو قرن.

وللمرة الأولى، تستضيف ثلاث دول الحدث العالمي بشكل مشترك هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما تشهد البطولة مشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32، ما يمنحها طابعاً استثنائياً غير مسبوق.

ويمتد المونديال حتى المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو 2026، وسط توقعات بأن تكون هذه النسخة واحدة من أكثر البطولات إثارة وجذباً للجماهير.

نظام جديد وعدد قياسي من المباريات

يشهد كأس العالم 2026 توسعاً تاريخياً في عدد المنتخبات والمباريات، حيث يتضمن 104 مواجهات موزعة بين دور المجموعات والأدوار الإقصائية، مع استحداث دور الـ32 للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويمنح النظام الجديد فرصاً أكبر للمنتخبات من مختلف القارات للمشاركة والمنافسة، كما يزيد من حجم الإثارة الكروية على مدار أكثر من شهر من المنافسات المتواصلة.

المكسيك وجنوب أفريقيا يفتتحان البطولة

يحتضن ملعب "أزتيكا" الشهير في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي حفل افتتاح كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو، بحضور شخصيات رياضية وسياسية بارزة، إلى جانب عروض فنية وموسيقية عالمية تعكس أهمية الحدث.

وعقب الحفل مباشرة، تنطلق المباراة الافتتاحية التي تجمع منتخب المكسيك صاحب الأرض مع منتخب جنوب أفريقيا، في مواجهة ينتظرها ملايين المشجعين حول العالم.

مصر تبدأ مشوارها أمام بلجيكا

تترقب الجماهير المصرية الظهور الأول للمنتخب في البطولة عندما يواجه منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو على ملعب سياتل، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى.

كما تشهد الأيام الأولى من البطولة مواجهات قوية أخرى، أبرزها البرازيل أمام المغرب، وفرنسا ضد السنغال، والأرجنتين أمام الجزائر، والسعودية في مواجهة أوروغواي.

ميسي ورونالدو ونيمار الفصل الأخير من أسطورة جيل كامل

بعيداً عن المنافسة على اللقب، يحمل مونديال 2026 بعداً عاطفياً خاصاً، إذ قد يمثل الظهور الأخير لثلاثة من أعظم نجوم كرة القدم في العصر الحديث الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

ميسي محاولة أخيرة لتعزيز المجد

بعد قيادته منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022، يدخل ميسي البطولة الجديدة وهو في التاسعة والثلاثين من عمره، ساعياً إلى إنهاء مسيرته الدولية بصورة استثنائية وربما الاحتفاظ باللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي.

رونالدو حلم المونديال الذي لم يتحقق

أما كريستيانو رونالدو، فيخوض البطولة بعقلية الباحث عن الإنجاز الأخير. ورغم تجاوزه الأربعين عاماً، لا يزال النجم البرتغالي يطارد الكأس الوحيدة التي استعصت عليه طوال مسيرته الحافلة بالألقاب والأرقام القياسية.

نيمار فرصة أخيرة لقيادة السامبا

في المقابل، يدخل نيمار البطولة وسط تحديات كبيرة بعد سلسلة من الإصابات والغيابات الطويلة، لكنه لا يزال يمثل أحد أهم الأوراق الهجومية للمنتخب البرازيلي، الذي يعول على خبرته في محاولة استعادة المجد العالمي.

بطولة تصنع التاريخ

لا يمثل كأس العالم 2026 مجرد نسخة جديدة من البطولة الأشهر في العالم، بل يشكل نقطة تحول تاريخية في كرة القدم الدولية، سواء من حيث عدد المنتخبات المشاركة أو حجم المنافسات والتنظيم المشترك بين ثلاث دول.

وبين طموحات المنتخبات الكبرى في حصد اللقب، وأحلام المنتخبات الصاعدة في صناعة المفاجآت، واحتمال الظهور الأخير لأساطير اللعبة، يبدو أن مونديال 2026 يمتلك كل المقومات ليصبح واحداً من أكثر نسخ كأس العالم إثارة وتأثيراً في تاريخ كرة القدم.