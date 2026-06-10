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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هاني رمزي: تجربة أمريكا في كأس العالم للأندية لم تكن الأفضل تنظيمياً

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
رحمة سمير

قال الكابتن هاني رمزي، نجم منتخب مصر السابق وأحد أبرز أفراد جيل مونديال 1990، إنّ اختيار الدول المنظمة للبطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم، أصبح يرتبط في جانب منه باعتبارات سياسية، مشيراً إلى أن هذا الأمر بات واضحاً خلال السنوات الأخيرة، موضحًا: "اختيارات البلاد اللي بتنظم بطولة كبيرة زي كأس العالم فيها جزء كبير منه على المستوى السياسي مفيش شك".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن التجربة الأمريكية في تنظيم بطولة كأس العالم للأندية لم تكن على المستوى المأمول، لافتاً إلى أن الجميع شاهد العديد من المشكلات التنظيمية، من بينها التوقفات الطويلة للمباريات وإخلاء المدرجات من الجماهير في بعض الأحيان.

وواصل، أن هذه التحديات قد تتكرر خلال كأس العالم للمنتخبات، رغم أن بطولة الأندية كانت أكثر محدودية من حيث عدد الفرق والجماهير مقارنة بالمونديال.

وأشار نجم منتخب مصر السابق إلى وجود علامات استفهام عديدة قبل انطلاق البطولة، منها مشكلات التأشيرات وعدم تمكن بعض الأطراف من الدخول بسهولة، فضلاً عن واقعة الحكم الصومالي الذي تعرض للاحتجاز ثم تمت إعادته والتحقيق معه.

وقال إن "المشكلة الأكبر إن تدخل فيفا ما كانش بالقوة اللازمة"، معتبراً أن مجمل هذه الوقائع يعطي انطباعاً بأن الجوانب السياسية باتت تؤثر بشكل واضح على تنظيم البطولة، مضيفاً: "أنا مش شايف إن أمريكا الأفضل في الاختيارات إنها تنظم".

كأس العالم جيل مونديال سياسية اختيار الدول المنظمة كأس العالم للأندية

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