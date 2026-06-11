موعد والقنوات الناقلة لحفل افتتاح كأس العالم 2026 اليوم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم الخميس إلى انطلاق منافسات كأس العالم 2026، التي تقام للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبمشاركة تاريخية تبلغ 48 منتخبًا، في أكبر نسخة من البطولة منذ تأسيسها.

احتفالات افتتاحية في الدول المستضيفة

تشهد النسخة الحالية من المونديال تنظيم ثلاثة احتفالات افتتاحية منفصلة، حيث تستضيف كل دولة من الدول المنظمة حفلًا خاصًا بالتزامن مع أولى مبارياتها في البطولة. ويقام الحفل الرئيسي في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي على ملعب أزتيكا الشهير، الذي يستعد لاستقبال الجماهير في أجواء احتفالية استثنائية.

نجوم الفن يزينون حفل الافتتاح

يشارك في الحفل عدد كبير من نجوم الغناء العالمي واللاتيني، حيث تقدم الفنانة الكولومبية شاكيرا الأغنية الرسمية للبطولة، إلى جانب المغني النيجيري بورنا بوي. كما يشارك في الفعاليات عدد من الأسماء البارزة، من بينهم خوتا بالفين وتايلا وأليخاندرو فرنانديز وبيليندا وليلا داونز وداني أوشن وفرقة لوس أنجليس أزوليس وفرقة مانا، في عرض فني ضخم يسبق ضربة البداية.

المنتخبات العربية في النسخة التاريخية

تشهد البطولة حضورًا عربيًا مميزًا بمشاركة ثمانية منتخبات هي مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن والعراق وقطر والسعودية، في رقم يعكس التطور الكبير الذي شهدته كرة القدم العربية خلال السنوات الأخيرة.

موعد حفل الافتتاح

ينطلق حفل افتتاح كأس العالم 2026 قبل تسعين دقيقة من المباراة الافتتاحية التي تجمع بين المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب أزتيكا. ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، بينما تنطلق المباراة الافتتاحية عند الساعة العاشرة مساءً.

القنوات الناقلة للحفل

يمكن متابعة مراسم افتتاح البطولة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية، كما يتوفر البث من خلال منصة شوف، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة الحدث العالمي المنتظر من مختلف أنحاء المنطقة العربية.