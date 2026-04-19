محافظ بورسعيد يُوجّه بتكثيف أعمال إزالة الإشغالات وفتح الطرق بحي الضواحي | شاهد

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف أعمال إزالة الإشغالات ورفع كافة التعديات على الطرق العامة بحي الضواحي، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشوارع.

وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والانضباط بالشوارع.

وأكد المحافظ خلال جولته أن الطريق حق أصيل للمارة والمواطنين، ولا يجوز التعدي عليه أو إشغاله بأي شكل من الأشكال، مشددًا على ضرورة التعامل الحاسم مع أي مخالفات تعوق حركة السير أو تشوه المظهر الحضاري.

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال إزالة الإشغالات وفتح الطرق بحي الضواحي

وأشار إلى أهمية استمرار الحملات بشكل يومي ومنظم، مع المتابعة الميدانية المستمرة من الأجهزة التنفيذية، لضمان الحفاظ على الانضباط وإعادة المظهر الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية.

وشدد محافظ بورسعيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطتها لإعادة الانضباط للشارع، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق سيولة مرورية ويسهم في تحسين جودة الحياة داخل المحافظة.

كما أكد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة المعنية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على حق المواطنين في طرق آمنة ومنظمة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار خطة محافظة بورسعيد لرفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية، وتحقيق الانضباط العام، بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.