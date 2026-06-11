الفيفا يعلن أشكال جوائز اللاعبين الفردية لكأس العالم 2026| شاهد

تتوجه أنظار العالم أجمع نحو ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، انتظارا لافتتاح منافسات بطولة كأس العالم 2026 بمباراة بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن شكل الجوائز الفردية للاعبين خلال منافسات كأس العالم من أفضل لاعب وأفضل هداف وحارس مرمى.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026 اليوم الخميس 11 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بتنظيم مشترك بين المكسيك وأمريكا وكندا.

الكشف عن شكل جوائز اللاعبين الفردية لكأس العالم 2026

أفضل لاعب



أفضل هداف



أفضل حارس مرمى