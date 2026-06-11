من هنا تنطلق الصافرة.. أسطورة الملاعب التي تفتتح كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، الذي يستعد لكتابة فصل جديد في تاريخه الحافل باستضافة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026.

ويُعد الملعب واحدا من أشهر وأعرق الملاعب في تاريخ كرة القدم العالمية، بعدما ارتبط بأبرز اللحظات الكروية التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير.

أزتيكا معلم رياضي عالمي

افتُتح ملعب أزتيكا عام 1966، ويُعد من أكبر الملاعب في القارة الأمريكية، إذ تتجاوز سعته 80 ألف متفرج بعد أعمال التطوير والتحديث التي شهدها استعدادًا لاستضافة منافسات كأس العالم 2026.

ويتميز الملعب بمكانته التاريخية الاستثنائية، كونه أول ملعب في العالم يستضيف مباراتين نهائيتين لكأس العالم، الأولى عام 1970 والثانية عام 1986.

وشهد الملعب تتويج المنتخب البرازيلي بقيادة الأسطورة الراحل بيليه بلقب مونديال 1970، كما احتضن واحدة من أشهر مباريات كرة القدم في التاريخ عندما سجل الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا هدفيه الشهيرين، "يد الله" و"هدف القرن"، خلال كأس العالم 1986.

افتتاح تاريخي لكأس العالم 2026

يواصل أزتيكا صناعة التاريخ باستضافة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، ليصبح أول ملعب يحتضن افتتاح البطولة في ثلاث نسخ مختلفة من المونديال، بعدما استضاف افتتاح نسختي 1970 و1986.

وتقام المباراة الافتتاحية اليوم، الخميس 11 يونيو 2026، حيث يلتقي منتخب المكسيك مع منتخب جنوب أفريقيا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن لعشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متابعة المباراة الافتتاحية عبر شبكة بي إن سبورتس، المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات كأس العالم في المنطقة.

رمز للهوية الكروية المكسيكية

لا يمثل ملعب أزتيكا مجرد منشأة رياضية، بل يعد رمزًا للهوية الكروية في المكسيك وأحد أشهر معالمها الرياضية.

ومع انطلاق كأس العالم 2026 من مدرجاته التاريخية، يعود الملعب مجددًا إلى واجهة الأحداث العالمية، مؤكدًا مكانته كأحد أهم الشواهد الحية على تاريخ اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ومسرحًا لأحلام المنتخبات الساعية إلى كتابة مجد جديد في النسخة الأكبر من كأس العالم على الإطلاق.

احتفالية عالمية تسبق ضربة البداية

لن تقتصر الأنظار على المباراة الافتتاحية فقط، إذ يستعد ملعب أزتيكا لاستضافة حفل افتتاح ضخم يعكس ثقافة المكسيك وتراثها الغني، في حدث ينتظر أن يجمع بين الموسيقى والعروض البصرية والتقنيات الحديثة.

وتحرص اللجنة المنظمة على تقديم عرض استثنائي يواكب أهمية النسخة التاريخية من كأس العالم 2026، التي تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا.

ومن المتوقع أن يحضر الحفل عشرات الآلاف من المشجعين إلى جانب شخصيات رياضية وسياسية بارزة من مختلف أنحاء العالم، ليشكل الافتتاح احتفالًا عالميًا بكرة القدم ورسالة ترحيب بملايين المتابعين الذين سيشاهدون الحدث عبر شاشات التلفزيون والمنصات الرقمية، قبل أن تنطلق صافرة البداية معلنة بدء رحلة جديدة نحو المجد الكروي العالمي.