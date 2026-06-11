قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلمة "إن شاء الله" تثير أزمة بين منتخب الجزائر والأرجنتين في المونديال
عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات
أول رد من تعليم القليوبية حول وفاة مدير عقب مشادة مع مدير إدارة الخصوص
بعد تصالح الطرفين.. إخلاء سبيل أطراف مشاجرة لجنة الشهادة الإعدادية بقنا
إيران تتحدى: نمتلك قدرات عسكرية أكبر مقارنة بالأيام الأولى للحرب
نائب حماة الوطن: سداد كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية إنجاز مالي غير مسبوق
قبل ضربة البداية.. ألمانيا تتربع على عرش الانتصارات الأوروبية في كأس العالم
وفاة شقيق الفنانة فادية عبدالغني .. وهذا موعد ومكان الجنازة
الرئيس الإريتري يشيد بالعاصمة الجديدة: أحد أبرز معالم القرن ونموذج ملهم للتنمية العمرانية
رئيس صحة النواب يكشف لـ"صدى البلد" مصير أزمة التكليف لخريجي المهن الطبية.. فيديو وصور
الرئيس السيسي يشدد على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة
كن سببا فى هداية الأبناء وتوفيقهم بهذا الأمر.. الأزهر للفتوى يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في إطار التعريف بالمنطقة.. رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل رئيس إريتريا والوفد المرافق له

اللقاء
اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالسخنة، الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث آفاق التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتعريف بالهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بها، في ظل العلاقات التاريخية بين مصر وإريتريا، وفي إطار التعاون المصري الإفريقي، والامتداد الاستراتيجي المشترك لكلا البلدين كدول مشاطئة للبحر الأحمر. وحضر اللقاء السفير المصري لدى إريتريا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وفي مستهل اللقاء، قدّم وليد جمال الدين عرضًا تقديميًا حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، والتي تمثل عناصر جذب لمجتمع الأعمال الإفريقي والدولي، وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي للمنطقة على جانبي قناة السويس، بما يتيح نفاذية كاملة إلى مختلف الأسواق العالمية، وبفضل اتفاقيات التجارة الحرة والدولية.

كما أشار إلى التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ الاستراتيجية التابعة للهيئة على البحرين المتوسط والأحمر، بما يساهم في تقريب مناطق الإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية من الأسواق المستهدفة، لافتًا كذلك إلى توافر العمالة الفنية المدربة بتكلفة تنافسية، وجاهزية مناخ الاستثمار من خلال شباك واحد حقيقي لتقديم الخدمات للمستثمرين بإجراءات واضحة وديناميكية، فضلًا عن جاهزية البنية التحتية والمرافق وفق أحدث المواصفات العالمية.

وأكد أن هذه المزايا وغيرها ساهمت في نجاح الهيئة في جذب استثمارات تتجاوز 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.

كما قام رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمرافقة الرئيس الإريتري والوفد المرافق له في جولة تفقدية بمنطقة السخنة المتكاملة، شملت ميناء السخنة وعددًا من المصانع العاملة في قطاعات الطاقة المتجددة، والمنتجات الكيماوية، ومواد البناء، والمنتجات الصحية، والصناعات الثقيلة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص في رؤيتها الاستراتيجية على توطين الصناعة في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها: الموانئ والخدمات اللوجستية، وصناعة السيارات والمركبات بأنواعها، ومراكز البيانات، فضلًا عن الوقود الأخضر، الذي تعد الهيئة مركزًا عالميًا رائدًا لإنتاجه وتموين السفن به، لا سيما في ظل الطلب العالمي المتنامي على الطاقة المتجددة والتحديات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد الخاصة بالوقود التقليدي.

وأكد في هذا السياق أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر يدعم خطط الهيئة وجهودها، باعتبارها أحد أذرع الدولة المصرية في خدمة الاقتصاد والتجارة العالمية، وتعزيز التنمية في القارة الإفريقية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

الأهلي

رحيل حارس مرمى.. بشير التابعي يكشف كواليس جلسته مع سيد عبدالحفيظ عن عموتة والراحلين عن الأهلي

ترشيحاتنا

أرشيفية

أحمد رفيق عوض: استبعاد إسرائيل من الضربات الأمريكية لتجنب توسيع المواجهة

عبد الناصر زيدان

نقيب الفلاحين بقنا لـ عبد الناصر زيدان: نحتاج إلى حماية الفلاح لتحقيق الأمن الغذائي

أرشيفية

خبير: نجاح التربية يعتمد على فهم شخصية الطفل

بالصور

وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجنة تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

تنظيم معرض ملابس لدعم أهالي 6 قرى بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد