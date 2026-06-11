اضبط التردد .. انطلاق قناة beIN Sports المفتوحة لنقل كأس العالم 2026

تتجه أنظار العالم أجمع نحو ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، انتظارًا لافتتاح منافسات بطولة كأس العالم 2026 بمباراة بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026 اليوم الخميس 11 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بتنظيم مشترك بين المكسيك وأمريكا وكندا.

وتقام مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا، في افتتاح بطولة كأس العالم اليوم الخميس 11 يونيو 2026، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

انطلاق قناة beIN Sports المفتوحة لنقل كأس العالم 2026

انطلقت قناة beIN Sports المفتوحة (المجانية) على قمر النايل سات، ودشنت بثها بالمباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026

​ولم تتوقف المفاجأة هنا، القناة تُجهز الآن لنقل مجموعة من أقوى المباريات الأخرى مجاناً للجمهور العربي خلال البطولة!

تفاصيل التردد الصحيح والوحيد لتشغيل القناة بأعلى جودة وصوت نقي:

​ التردد الرسمي لقناة: beIN Sports

​التردد: 11055

​الاستقطاب: أفقي (H / Horizontal)

​معدل الترميز: 27500

​الجودة: HD

(تأكد من استخدام ريسيفر يدعم الجودة العالية)