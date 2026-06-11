الغندور: تأجيل حسم ملف تجديد حسام عبد المجيد مع الزمالك لما بعد كأس العالم

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر تطورات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل اقتراب انتهاء عقده الحالي مع القلعة البيضاء.



وأوضح الغندور أن الساعات الأخيرة شهدت تواصلًا مهمًا بين إدارة الزمالك ووكيل اللاعب، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة خلال الفترة المقبلة لحسم ملف التجديد، خاصة أن عقد عبد المجيد ينتهي بنهاية الموسم.

وأضاف أن المفاوضات لم تصل بعد إلى مرحلة الحسم النهائي، مشيرًا إلى أن وكيل اللاعب أبلغ إدارة الزمالك بتأجيل مناقشة ملف التجديد إلى ما بعد انتهاء مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم، بسبب تركيزه الكامل مع المنتخب خلال الفترة الحالية.

ويعد حسام عبد المجيد من العناصر الأساسية في صفوف الزمالك ومنتخب مصر، ما يجعل ملف تجديد عقده من الأولويات داخل النادي خلال المرحلة المقبل



