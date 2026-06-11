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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الواحد السيد يهاجم ملف التعاقدات بالزمالك: إيقاف القيد كارثة.. والمسئول يجب أن يُحاسب

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد
محمد بدران

شن عبد الواحد السيد، نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا حادًا على طريقة إدارة ملف التعاقدات داخل الزمالك، مؤكدًا أن تكرار أزمات المستحقات وإيقاف القيد يكشف وجود خلل إداري كبير يستوجب المحاسبة.

وقال عبد الواحد السيد، عبر برنامج «اللعيب في كأس العالم» على قناة MBC مصر، إن المسئول عن ملف التعاقدات في الزمالك يجب أن يخضع للمحاسبة، مشددًا على أن أزمة إيقاف القيد التأديبي تمثل كارثة حقيقية بعيدًا عن قيمة المبالغ المالية المستحقة.

وأوضح أن أحد أسباب الأزمة يعود إلى تدريب اللاعب بشكل منفرد، معتبرًا أن هذا القرار كان خاطئًا، متسائلًا عن هوية المسئول الذي اتخذه، مؤكدًا أنه لا يجوز منع أي لاعب من التدريبات بهذه الطريقة.

وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب التواصل مع اللاعبين، موضحًا أن تجاهل القضايا والأحكام حتى تتفاقم يؤدي إلى خسائر مالية ضخمة على النادي، مطالبًا بفتح تحقيق لمعرفة المسؤول عن تلك الأخطاء.

وأشار عبد الواحد السيد إلى أنه كان شاهدًا على حصول اللاعب على مستحقاته بالجنيه المصري خلال فترة وجوده بالنادي، مؤكدًا أنه لا يعلم تفاصيل العقد الحالية، لكنه شدد على أن الإدارة كان يجب أن تجلس مع اللاعب وتصل إلى تسوية قبل تصعيد الأزمة إلى الجهات القانونية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة التواصل داخل الزمالك ليست جديدة، مستشهدًا بملفات سابقة مثل قضية خالد بوطيب، معتبرًا أن غياب التواصل الفعّال مع اللاعبين ووكلائهم يؤدي في النهاية إلى أحكام مالية كبيرة وأزمات متكررة تهدد استقرار النادي.

عبد الواحد السيد ملف التعاقدات الزمالك ايقاف القيد

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