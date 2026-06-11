سبب وقف القيد.. إبراهيم عبدالجواد يكشف تفاصيل أزمة عمر فرج مع الزمالك

كشف إبراهيم عبدالجواد أن نادي الزمالك كان قد توصل في وقت سابق إلى اتفاق مع اللاعب عمر فرج لحل الأزمة القائمة بين الطرفين مقابل مبلغ أقل بكثير من المطالب المالية الحالية.

عمر فرج

وأوضح عبدالجواد أن قيمة المطالبات المالية ارتفعت لاحقًا لتصل إلى مليون و700 ألف دولار، وهو المبلغ الذي أصبح الزمالك مطالبًا بتحمله في الوقت الراهن، ما أدى إلى تعقيد الملف وزيادة الأعباء المالية على النادي.

وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن عن تعرض نادي الزمالك لإيقاف قيد جديد، بسبب مستحقات اللاعب عمر فرج.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “رسميًا.. إيقاف قيد جديد للزمالك بسبب مستحقات عمر فرج، قيمته مليون و700 ألف دولار”.

وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا بين جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل متابعة ملف القيد والمستحقات المالية المتعلقة بالنادي خلال الفترة الحالية.