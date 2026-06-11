مستقبل النادي.. حازم إمام يشيد بـ ثلاثي شباب الزمالك

أكد حازم إمام، مسؤول قطاعات الكرة بنادي الزمالك، أن الثلاثي أحمد صفوت ومالك عمرو وأدهم حسيب يعدون من أبرز العناصر الواعدة داخل القلعة البيضاء، مشددًا على أنهم يمثلون مستقبل النادي خلال السنوات المقبلة.

ثلاثي الزمالك

وأوضح حازم إمام، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، أن المهاجم الشاب أدهم حسيب يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للسير على خطى مصطفى محمد، معتبرًا أنه الخليفة المنتظر لمهاجم الزمالك السابق.

كما أشار إلى أن الحارس مالك عمرو متمسك بالاستمرار داخل النادي وتجديد تعاقده، في ظل رغبته بمواصلة مشواره مع الزمالك، بينما وصف أحمد صفوت بأنه خليفة حازم إمام الكبير لما يمتلكه من موهبة وقدرات فنية مميزة.

واختتم مسؤول قطاعات الكرة بالزمالك تصريحاته بالتأكيد على أن الاستعدادات للموسم الجديد بقطاع الناشئين ستنطلق بداية الشهر المقبل، ضمن خطة النادي لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة للمنافسات المقبلة.