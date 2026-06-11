دوري الأبطال في خطر.. تجربة جور ماهيا الكيني جرس إنذار للزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الزمالك يواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالحصول على رخصة الأندية المحترفة، في ظل القضايا المالية المعلقة ضده وما قد يترتب عليها من التزامات جديدة.

الزمالك

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": " قضية عمر فرج الحكم فيها كان يوم 26 مارس، وهو ما يمثل صدمة جديدة للزمالك، لأنها تضيف أعباءً مالية جديدة على النادي، في وقت يحتاج فيه إلى تسوية جميع مستحقاته قبل الحصول على رخصة الأندية المحترفة".

وأضاف: "رخصة الزمالك تم رفضها من جانب اتحاد الكرة، وينتظر النادي التقدم باستئناف خلال الفترة المقبلة، على أن يكون قد أنهى الملفات والقضايا المرفوعة ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

وتابع: "هناك سوابق مشابهة تؤكد خطورة الموقف، حيث تُوج نادي جور ماهيا الكيني بلقب الدوري الكيني موسم 2023، لكنه لم يشارك في دوري أبطال أفريقيا 2024 بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة للمشاركة".

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن حسم الملفات القانونية والمالية أصبح ضرورة ملحة أمام إدارة الزمالك، لضمان الحصول على الرخصة وتجنب أي عقوبات أو قرارات قد تعرقل مشاركة الفريق في البطولات القارية.