تصاعد التوتر.. السويد تعترض طائرتين روسيتين فوق بحر البلطيق

أعلنت السويد، اليوم، أنها أرسلت أمس الجمعة أربع مقاتلات من طراز "جاس 39 غريبن" لاعتراض طائرتين حربيتين روسيتين كانتا تحلقان فوق بحر البلطيق قرب مجالها الجوي.

وقع الحادثان أمس الجمعة في منطقتي جنوب بحر البلطيق وشماله.

وقالت إيفا سكوغ هاسلوم رئيسة العمليات المشتركة في القوات المسلحة السويدية في بيان إن الأفعال الروسية خطيرة، وتشكل نمطا متكررا من سلوك يهدد سلامة أراضينا وأمننا".



وأقلعت مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي للحفاظ على الأمن في المجال الجوي المشترك، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن المجال الجوي السويدي لم يُنتهك في سياق الحادثين.

وانضمت السويد إلى حلف شمال الأطلسي في مارس 2024.

وتصاعد التوتر في منطقة بحر البلطيق بشكل ملحوظ منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام 2022.