سفير روسي: الطرود البريدية للروس تختفي على الطريق في أوروبا

أكد السفير الروسي في برن سيرجي غارمونين، أن الروس المقيمين في الدول الأوروبية، بما في ذلك سويسرا، يواجهون مشاكل عند إرسال بريد إلى روسيا حيث تختفي طرودهم البريدية غالبا على الطريق.

وأشار السفير الروسي في برن - حسبما ذكرت روسيا اليوم - إلى أن هذه المشكلة تخلق صعوبات إضافية للمواطنين الروس المقيمين بشكل دائم في الخارج.

وأضاف الدبلوماسي الروسي ، أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالطرود البريدية ، فالروس لا يمكنهم التأكد من أن طرودهم التي تحتوي على أغراض شخصية وهدايا وألعاب أطفال وكتبا ستصل إلى الوطن الأم، فغالبا ما تختفي هذه الطرود القادمة من أوروبا على الطريق.

وأردف قائلا ، هذه المشكلة إلى جانب القيود المفروضة على التحويلات المالية، تخلق صعوبات إضافية للمواطنين الروس المقيمين بشكل دائم في الخارج ، متسائلا "هل هذا تمييز بالمعنى المباشر للكلمة؟، هل يسبب إزعاجا لجاليتنا؟ بالتأكيد، نعم".

ونوه غارمونين، إلى أنه بعد توقف الحركة الجوية المباشرة مع روسيا، أصبح المواطنون الروس المقيمون في سويسرا يواجهون صعوبات أكبر في الحفاظ على التواصل مع أقاربهم وأصدقائهم في الوطن.