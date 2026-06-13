قصف مدفعي وغارات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان

صعّد الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته على مناطق الجنوب اللبناني، حيث تعرضت بلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي، فيما أغار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على بلدة البازورية في قضاء صور، مستهدفاً العديد من المواقع في المنطقة.

وفي محافظة النبطية، استشهد مواطن في غارة استهدفت بلدة كفررمان، كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة النبطية الفوقا، واستهدفت غارة أخرى بلدة رشكنانيه. كذلك أغار الطيران الإسرائيلي على محيط بلدة قانا في قضاء صور، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير فوق المنطقة.

وفي تصعيد لافت، استشهد مواطنان في غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة دير الزهراني، ما أدى إلى تدمير مبنى سكني بالكامل.

كما تعرضت بلدة كفررمان لغارة جوية دمرت منزل أحد المواطنين، فيما استهدفت غارة أخرى بلدة الكفور.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصف أحياء في مدينة النبطية بالقذائف الثقيلة، وطاول القصف أيضاً أطراف النبطية وكفررمان.

وكانت منطقة كفرجوز قد تعرضت لقصف مدفعي متقطع، استهدف كذلك محيط إحدى المستشفيات في النبطية وبلدة القصيبة.

وفي قضاء جزين، استشهد مواطن جراء الغارة التي استهدفت البلدة. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة الخيام، في إطار استمرار الاعتداءات العسكرية على المناطق الجنوبية.